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Windows 11 получит некоторые черты Windows 10X

Однако, все еще может измениться до выхода финальной версии
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 Ранняя сборка Windows 11 уже просочилась в Интернет. Благодаря этому появились убедительные доказательства того, что Windows 11 получила некоторые черты отмененной ОС Windows 10X.

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 Windows 11 очень похожа на Windows 10, но определенно есть влияние Windows 10X. Первое, что можно заметить - это новый интерфейс настроек. При настройке компьютера с Windows 11 процесс становится намного более наглядным, с изображениями, сопровождающими каждый шаг. На изображениях ниже можно увидеть Windows 10X сверху и Windows 11 снизу.

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 В Windows 10 все было намного более текстовым. Значки Windows 10X используют более контрастные цвета, тогда как в Windows 11 мы видим в основном прохладные оттенки, близкие к типичному синему цвету логотипа Windows.

 Наибольшее дизайнерское влияние, которое Windows 10X оказала на Windows 11 - это новое меню «Пуск». Microsoft отказывается от живых плиток и по большей части использует статические значки приложений. Windows 10X дала первое представление о том, как это выглядит. В верхней части меню «Пуск» можно увидеть список закрепленных или недавно использованных приложений, а также рекомендуемые документы и папки. Также можно видеть, что значок меню «Пуск» и фактически все значки панели задач расположены по центру. Однако в Windows 11 можно выбрать, где их расположить.

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Windows 10X

Windows 11

 В Windows 10X пользовательское меню и меню управления перемещены в Центр действий. В Windows 11 они расположены в нижней части меню «Пуск».

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 Стоит сказать, что в Windows 10X закругленные углы они были почти повсюду. В Windows 11 их количество не такое большое, но они есть, например, в Центре действий. Закругленные углы - единственное, что Центр действий Windows 11 позаимствовал у Windows 10X на данный момент. 

 Однако, достаточно многое не удалось перенести из Windows 10X в Windows 11. В конце концов, Windows 10X была очень урезанной версией Windows 10.  Windows 11 сохранит привычные вещи, используя тот же дизайн уже знакомых  приложений. Есть несколько новых значков для проводника, но они уже были доступны в Windows 10 для участников программы предварительной оценки на канале разработчиков.

 В Windows 11 также были внесены некоторые изменения в иконки. Появился новый логотип Windows, который более квадратный, чем тот, который наблюдался со времен Windows 8, новый значок представления задач и новая кнопка поиска. Приложения Win32 по-прежнему поддерживаются в Windows 11, тогда как Windows 10X была ориентирована исключительно на UWP.

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 Кроме того, важно отметить, что текущая версия Windows 11 не является окончательной сборкой, поэтому можно быть уверенными в большем количестве изменений до первого общедоступного выпуска. Не известно, как эта сборка соотносится с тем, что Microsoft покажет 24 июня.

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