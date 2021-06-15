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Сегодня компания Noctua выпустила долгожданный кулер NH-P1, а также дополнительный 120-мм вентилятор NF-A12x25 LS-PWM. Разработанный специально для безвентиляторной работы, NH-P1 способен полностью пассивно охлаждать современные процессоры с низким или умеренным тепловыделением в корпусах с хорошей естественной вентиляцией. Для дальнейшего повышения производительности, NH-P1 можно оснастить низкоскоростным сверхтихим 120-миллиметровым вентилятором NF-A12x25 LS-PWM.

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«При разработке этого устройства для безвентиляторной работы было проделано много инженерных работ, и мы искренне гордимся конечным результатом. В нашей полностью безвентиляторной демонстрационной системе NH-P1 охлаждает Intel Core i9-11900K с Prime95 на частоте более 3,6 ГГц - это большая вычислительная мощность и колоссальные 125 Вт при нулевом уровне шума вентилятора», - сказал Роланд Моссиг. генеральный директор Noctua.

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NH-P1 имеет радиатор с гораздо более толстыми ребрами, расположенными на гораздо большем расстоянии друг от друга, он обеспечивает минимальное сопротивление воздушному потоку, которое требуется для превосходного охлаждения с естественной вентиляцией. Благодаря новой системе крепления SecuFirm2 + на основе Torx, отмеченной наградами термопасте NT-H2 от Noctua и 6-летней гарантии производителя, NH-P1 является идеальным кулером для безвентиляторных или полупассивных сборок премиум-класса.





120-мм вентилятор NF-A12x25 LS-PWM является низкоскоростным вариантом NF-A12x25 с поддержкой ШИМ, который идеально подходит для повышения производительности NH-P1 в полупассивных системах. При максимальном уровне шума всего 12,1 дБ (A) вентилятор NF-A12x25 LS-PWM практически не слышен, но все значительно увеличивает запас производительности кулера. Вентилятор можно легко настроить для полупассивной работы, чтобы он вращался только при необходимости. Таким образом, большую часть времени система будет работать без вентилятора, но все же обеспечит гибкость, позволяющую лучше использовать турбо-режимы мощных процессоров, которые требуют некоторого дополнительного воздушного потока для адекватного охлаждения в условиях полной нагрузки.

Рекомендованная производителем розничная цена кулера составляет 109,90 евро, а стоимость вентилятора NF-A12x25 LS-PWM - 29,90 евро.