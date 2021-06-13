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В этом году Microsoft начала тестирование новой функции на панели задач под названием «Новости и интересы». По сути, это виджет, основанный на Microsoft MSN, и пользователи могут на своей панели задач получить персонализированный контент, основанный на их действиях в Интернете. Помимо персонализированной ленты новостей, также можно получать информацию о погоде и пробках.

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Лента новостей и интересов в Windows 10 похожа на Google Discover, и это неплохая концепция для тех, кто хочет получать новости и обновления на своей панели задач, но для того, чтобы она была полезной, требуется серьезная доработка.

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С обновлением, выпущенным в июне 2021 года, Microsoft предлагает новую функцию всем пользователям. Она включается, когда пользователи устанавливают последнее обязательное обновление безопасности. После установки на панели задач появится новый значок погоды.

Если навести указатель мыши на значок погоды, то можно увидеть последние новости, информацию о пробках и погоде. Однако канал новостей и интересов Microsoft далек от совершенства и страдает множеством проблем с качеством. Например, некоторые пользователи утверждают, что в ленте новостей и интересов возникает проблема, когда значок виджета погоды размывается.

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Некоторые пользователи сообщают, что текст на кнопке панели задач будет выглядеть не чётко на экранах с высоким разрешением. Также пользователи отметили проблему локализации, когда в ленте отображаются заголовки новостей из разных стран на неверном иностранном языке.

Представление виджета погоды по умолчанию, похоже, основывает свою информацию как на настройке местоположения, так и на настройке системы. Однако замечено, что виджет погоды может отображать устаревшую информацию после входа в систему.

Канал веб-просмотра также имеет проблемы. Например, можно заметить заикание при прокрутке, а полоса прокрутки имеет белый цвет в темном режиме. Она не выглядит как полосы прокрутки в других приложениях Windows в соответствии с темой приложения.

Прокрутка не плавная и медленная, а общая производительность снижается при использовании ноутбука в режиме экономии заряда батареи.