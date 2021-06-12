Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

YuuKi_AnS уже довольно длительное время сообщает сведения о процессорах Sapphire Rapids, также известных как Intel Core Xeon Scalable 4-го поколения. Инсайдер был первым, кто опубликовал фотографии нового процессора и даже снял рекламное видео.

реклама

После снятия теплораспределителя и шлифовки процессора YuuKi_AnS смог сделать первые фотографии кристалла Sapphire Rapids. ЦП оснащен четырьмя матрицами, каждая из которых физически имеет 15 ядер, но конечный продукт не будет содержать 60 ядер. Такая сложная конструкция требует, чтобы некоторые ядра были отключены для сохранения хорошего выхода кристаллов и обеспечения доступности, даже для топовой модели Sapphire Rapids. Согласно просочившейся информации, процессор Xeon 4-го поколения будет иметь 56 ядер, это означает, что по крайней мере четыре ядра будут нефункциональными.

анонсы и реклама -25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -30 000р на 14Tb Toshiba -25 000р на 3070 MSI Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Yuuki раскрыл спецификации образца процессора, который имеет код QVV5 (ранний образец ES0) с частотой 1,3 ГГц. Этот процессор также будет иметь до 64 ГБ памяти HBM2e, что было фактически подтверждено Intel совсем недавно посредством обновления ядра Linux.

реклама

Архитектура Sapphire Rapids станет для Intel серьезным изменением на рынке высокопроизводительных вычислений. Серия будет иметь не только больше ядер и встроенную память HBM2e, но также интерфейс PCIe Gen5 и поддержку памяти DDR5.

10-нанометровая архитектура Intel Enhanced SuperFin, новейшие стандарты интерфейсов и высокоскоростная память, безусловно, станут серьезным вызовом для процессоров серии AMD EPYC 7003 «Milan», основанной на архитектуре Zen3.