В сеть попали снимки процессора Intel Xeon Scalable Sapphire Rapids
YuuKi_AnS уже довольно длительное время сообщает сведения о процессорах Sapphire Rapids, также известных как Intel Core Xeon Scalable 4-го поколения. Инсайдер был первым, кто опубликовал фотографии нового процессора и даже снял рекламное видео.
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После снятия теплораспределителя и шлифовки процессора YuuKi_AnS смог сделать первые фотографии кристалла Sapphire Rapids. ЦП оснащен четырьмя матрицами, каждая из которых физически имеет 15 ядер, но конечный продукт не будет содержать 60 ядер. Такая сложная конструкция требует, чтобы некоторые ядра были отключены для сохранения хорошего выхода кристаллов и обеспечения доступности, даже для топовой модели Sapphire Rapids. Согласно просочившейся информации, процессор Xeon 4-го поколения будет иметь 56 ядер, это означает, что по крайней мере четыре ядра будут нефункциональными.
Yuuki раскрыл спецификации образца процессора, который имеет код QVV5 (ранний образец ES0) с частотой 1,3 ГГц. Этот процессор также будет иметь до 64 ГБ памяти HBM2e, что было фактически подтверждено Intel совсем недавно посредством обновления ядра Linux.
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Архитектура Sapphire Rapids станет для Intel серьезным изменением на рынке высокопроизводительных вычислений. Серия будет иметь не только больше ядер и встроенную память HBM2e, но также интерфейс PCIe Gen5 и поддержку памяти DDR5.
10-нанометровая архитектура Intel Enhanced SuperFin, новейшие стандарты интерфейсов и высокоскоростная память, безусловно, станут серьезным вызовом для процессоров серии AMD EPYC 7003 «Milan», основанной на архитектуре Zen3.
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