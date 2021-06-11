Смартфоны iPhone 13 зарегистрированы в EEC
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Мероприятие WWDC 2021 от Apple набирает обороты и раскрывает подробности о грядущих устройствах компании и обновлениях программного обеспечения для iPhone, iPad, Mac. Серия iPhone 13 будет представлена в этом году, и на неё возлагаются большие надежды. Более того, модели iPhone 13 уже зарегистрированы в Евразийской экономической комиссии или ЕЭС.
Обнаруженные модели iPhone 13 под управлением iOS 14 перечислены под номерами A2628, A2630, A2635, A2640, A2643 и A2645. Ни один из перечисленных номеров моделей не относится к текущей линейке смартфонов Apple.
В пятницу была опубликована заявка ЕЭС, которая соответствует российским критериям регистрации всех устройств, содержащих средства шифрования или криптографии. Ранее можно было видеть множество устройств, подаваемых в EEC, и они были выпущены позже с теми же номерами. Более того, регистрации в EEC подлежат не только смартфоны, но и компьютеры Mac.
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Apple предположительно выпустит модели iPhone 13 в сентябре этого года вместе с новой iOS 15. Хотя челка на передней панели смартфона будет меньше, остальная часть устройства может иметь тот же дизайна. Компания выпустит четыре модели с тремя вариантами размера дисплея - 5,4-дюймовый iPhone 13, 6,1-дюймовый iPhone 13 и iPhone 13 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 13 Pro Max. Apple установит в смартфоны новый процессор и оснастит дисплеи частотой обновления 120 Гц на более дорогих моделях iPhone 13.
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