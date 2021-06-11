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Компания MSI на фоне дефицита видеокарт решила вывести в продажу очередную партию устаревших и абсолютно не приспособленных для игр ускорителей GeForce GT 730 модели N730K-2GD3H/LPV1.

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GeForce GT 730 является видеокартой начального уровня. Она была представлена в далеком 2013 году и имеет 384 ядра CUDA, тактовая частота графического процессора составляет всего 902 МГц, а 2 ГБ видеопамяти стандарта DDR3 работают на частоте 1600 МГц. Ширина шины составляет всего 64 бита, таким образом она является не лучшим выбором для игры в Cyberpunk 2077.

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MSI GeForce GT 730, как и остальные карты на данном GPU, потребляет только 23 Вт, поэтому не требует подключения к блоку питания, довольствуясь тем, что получает через разъем PCI Express. Как было сказано, данная видеокарта не подходит для игр, но станет бюджетным вариантом для организации мультимедийной системы для просмотра фильмов, прослушивания музыки и Интернета, а набор видео выходов, включающий порт DVI-D, порт HDMI 1.4 и порт D-sub, позволит подключить карту к любому монитору.

Стоит однако учитывать, что Nvidia прекратит поддержку видеокарт на архитектуре Kepler в следующем выпуске драйверов.Также стоит иметь в виду, что стоимость данной карты является неадекватно высокой в сравнении с её возможностями.