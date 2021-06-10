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Как известно компания Intel в настоящее время прикладывает большие силы, чтобы стать третьим игроком на рынке дискретных графических карт. Сейчас уже можно приобрести видеокарты Iris Xe на базе графического процессора DG1 от некоторых производителей. Данный графический процессор абсолютно не предназначен для использования в качестве игровой видеокарты, однако вполне пригоден для других задач и является важным шагом для компании Intel после многолетнего отсутствия на рынке дискретной графики.

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У Intel есть специальный сайт, посвященный модели Iris Xe, на котором можно познакомиться с двумя имеющимися видеокартами. Этими устройствами являются ASUS DG1 и GUNNIR Blue Halberd. Кроме того, некоторое время назад появилась информация, что компания Colorful также производит свою версию графической карты на чипе DG1, но производитель опубликовал заявление, отрицающее участие в проекте Intel.

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Что касается GUNNIR, то китайский производитель недавно показал изображение своего однослотового и низкопрофильного графического процессора, оснащенного одним портом HDMI и VGA. Таким образом, Intel Xe-LP теперь предлагается с разъемом VGA для подключения к старым мониторам.

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У производителя есть специальная страница для этого продукта, где перечислены полные спецификации новой карты. На странице отображается название графического процессора, которое можно перевести как «Синяя алебарда». Графический процессор DG1 построен по 10-нм техпроцессу и содержит 80 исполнительных модулей с общим количеством ядер, равным 640 единиц. Он имеет базовую частоту 1,2 ГГц с возможностью разгона 1,5 ГГц. Видеокарты на базе GPU DG1 комплектуются 4 ГБ памяти стандарта LPDDR4X с тактовой частотой 4267 МГц. Карте достаточно питания, подаваемого через разъем PCIe, так как потребляет всего 30 Вт.