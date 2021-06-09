Обновление Google Camera принесло поддержку time lapse в режиме астрофотографии
Вчера Google опубликовал новый бюллетень по безопасности Android. Также Google выпустила новый набор эксклюзивных функций для пользователей Pixel. Многие из анонсированных Google функций еще не реализованы, хотя последнее обновление Google Camera содержит одну из обещанных функций: покадровую астрофотографию.
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Google Camera 8.2.400 сейчас появилась в Google Play, и после установки добавляется функция видео астрофотографии. Если перейти в Настройки GCam, то можно увидеть новый переключатель «включить замедленную съемку для астрофотографии». В совет по астрофотографии была добавлена новая строка, в которой говорится: «подождите не менее 2,5 минут, чтобы сделать съемку time lapse в дополнение к фотографии».
Появилась также еще одна функция - интеграция заблокированных фотографий. В правом верхнем углу должен быть переключатель, который позволяет выбирать между сохранением в фотогалерею или заблокированную папку в Google Фото, но, поскольку последняя функция еще не развернута, она также еще не включена в Google Camera. Однако по имеющимся данным, функция должна быть запущена в ближайшее время, поскольку ее код был добавлен в последние версии GCam и Google Photos. Заблокированные фотографии имеют кодовое название «mars», а функция покадровой астрофотографии, как мы и подозревали, носит кодовое название «kepler».
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