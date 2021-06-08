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Samsung анонсировала Galaxy Book Go и Galaxy Book Go 5G. Эти новые модели в линейке Galaxy Book работают на процессорах Qualcomm Snapdragon и призваны стать не только более дешевым вариантом, но и обеспечить значительно более длительное время автономной работы.

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Galaxy Book Go работает на Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2, а Galaxy Book Go 5G работает от Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G, который обеспечивает высокую скорость подключения благодаря поддержке сетей 5G.

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Woncheol Chai - старший вице-президент и руководитель группы планирования в подразделении мобильных коммуникаций Samsung Electronics, заявил: "ПК продолжают способствовать нашей цифровой жизни, помогая нам общаться с друзьями и семьей, работать удаленно и находить возможности для творчества и отдыха. Серия Galaxy Book Go создана для современных пользователей, предпочитающих мобильные устройства для беспрепятственного общения, стабильной производительности и захватывающих развлечений. С новымы Galaxy Book Samsung предлагает нашим потребителям более широкие возможности выбора устройства, что лучше всего соответствует их потребностям".

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Galaxy Book Go оснащен 14-дюймовым дисплеем с тонкими рамками, что позволяет пользователям легко выполнять несколько задач одновременно. Прочность военного уровня позволяет пользователям не беспокоиться о том, что он сломается или разобьётся. Он обеспечивает почти мгновенный доступ, что позволяет легко запустить компьютер и начать писать или работать, не беспокоясь о долгом времени.

Alex Katouzian - старший вице-президент и генеральный директор отдела мобильных технологий, вычислений и инфраструктуры Qualcomm Technologies, Inc., сказал: "Samsung и Qualcomm Technologies продолжают сотрудничать. Наше общее видение мобильных вычислений вдохновляет нас, чтобы продвинуть отрасль вперед и предоставить потребителям более интеллектуальный и продуктивный опыт взаимодействия. Мы гордимся тем, что выпускаем серию Galaxy Book Go и расширяем портфель 5G устройств, в которых используются наши передовые технологии для предоставления того, чего пользователи заслуживают в разных ценовых категориях".

Заявленная дата выпуска Samsung Galaxy Book Go - 10 июня по цене 349 долларов, в то время как вариант 5G будет выпущен позже без указания конкретной даты и стоимости.