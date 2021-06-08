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Cегодня AMD анонсирует свои первые карты для рабочих станций на архитектуре RDNA 2. Одной из них является Radeon Pro W6800. Подробности о видеокарте Radeon Pro W6800 пока не известны, но новая запись Geekbench, которая была удклена, указывает на некоторые интересные характеристики.

Согласно записи OpenCL Geekbench 5, Radeon Pro W6800 основана на графическом процессоре Navi 21 с 3840 потоковыми процессорами (SP). Geekebench определяет количество вычислительных единиц (CU) в количестве 30 штук, но это может быть связано с тем, что драйвер считает процессоры WGP эквивалентными CU. WGP на графическом процессоре RDNA фактически эквивалентен двум CU, то есть 60 CU на игровой Radeon RX 6800.

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Интересная информация заключается в том, что Radeon Pro W6800 наделена 32 ГБ видеопамяти GDDR6, что вдвое больше, чем у потребительских карт Navi 2x. Также видно, что в тесте указана тактовая частота 2554 МГц, что довольно высоко профессиональной для карты, оснащенной кулером с одним вентилятором. Карты для рабочих станций обычно работают на более низких тактовых частотах и имеют меньший TDP, чтобы продлить срок их службы.

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Переходя к самому тесту видно, что Radeon Pro W6800 набирает 137 230 баллов. Это значительный прирост производительности по сравнению с Radeon Pro W5700 (68 400 баллов) и Radeon Pro W5700X (73 656 баллов) и лишь на 1,8% медленнее, чем NVIDIA Quadro GV100 (139 722 балла) согласно официальным отчетам Geekbench 5 OpenCL. Radeon Pro W6800 примерно на 7,4% быстрее потребительской Radeon RX 6800 (127 724 балла). Хотя эти цифры впечатляют, на данный момент их следует воспринимать с долей недоверия, учитывая ранние версии драйверов и сомнительную применимость самого теста для тестирования карт для рабочих станций.

Согласно официальному заявлению AMD, Radeon Pro W6800 будет иметь шесть разъемов mini-DisplayPort 1.4, которые поддерживают шесть 4K мониторов при 60 к/с (или три 5K монитора с 60 к/с, или один 8K монитор при 60 к/с). Однако на карте отсутствует порт USB-C, как в случае с Radeon Pro W5700. Radeon Pro W6800 также будет поддерживать AMD Eyefinity для объединения нескольких дисплеев в один рабочий стол и SR-IOV для работы нескольких удаленных рабочих станций.