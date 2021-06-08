Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 могут быть на 20% дешевле предшественников
Компания Samsung добилась огромного прогресса в области складных смартфонов с тех пор, как выпустила свою первую складную модель - Galaxy Fold в 2019 году. Складная модель второго поколения компании Galaxy Z Fold 2 предлагает значительные улучшения по сравнению со своим предшественником, и она широко известна, как лучший складной телефон на рынке. В настоящее время Samsung готовится к выпуску складных устройств следующего поколения, и в новом отчете говорится, что грядущие устройства будут значительно дешевле, чем предыдущие модели.
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За последние несколько месяцев появилось несколько утечек, демонстрирующих грядущие Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Утечки позволили взглянуть на дизайн складных устройств Samsung следующего поколения, но об их характеристиках мало что известно. В то время как Samsung хранит молчание об устройствах, новый отчет Sammobile предполагает, что компания представит устройства в следующем месяце, и они будут на 20% дешевле своих предшественников. Это означает, что предстоящий Galaxy Z Fold 3 может быть на 400 долларов дешевле, чем Galaxy Z Fold 2, а Galaxy Z Flip 3 может быть на 300 долларов дешевле, чем Galaxy Z Flip 5G. Значительное снижение цен сделает складные устройства Samsung нового поколения доступными для большего числа покупателей.
Снижение цен, вероятно, поможет складным устройствам Samsung обрести статус массового сегмента, что в дальнейшем позволит компании предлагать еще более доступные складные телефоны. На данный момент нет точных данных о стоимости будущих устройств. Пока можно ознакомиться с обзором Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 по данной ссылке, чтобы узнать больше о складных устройствах следующего поколения.
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