iOS 15 получила существенное обновление приложения Weather
В марте прошлого года Apple приобрела приложение Dark Sky. Вскоре после этого компания удалила приложение из магазина Google Play, не позволяя пользователям Android и Wear OS устанавливать его на свои устройства. Это заставило многих поверить в то, что Apple планирует интегрировать приложение на iOS в будущем, поскольку компания не принимала таких радикальных мер в отношении каких-либо других приложений, которые она приобрела ранее. Как и ожидалось, Apple переработала приложение Weather в iOS 15, и обновленное приложение включает в себя функции Dark Sky.
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В блоге, который освещает все изменения iOS 15, компания Apple рассказывает о переработанном приложении Weather. Хотя компания прямо не заявляет, что новое приложение основано на Dark Sky, прикрепленный к сообщению видеоклип делает это совершенно очевидным.
Как вы можете видеть в ролике, обновленное приложение Погода в iOS 15 предлагает больше графиков с данными о погоде, полноэкранных карт и многого другого. Оно даже имеет динамическое изменение, которая меняется в зависимости от текущих погодных условий. Кроме того, теперь в приложении переработаны анимированные фоны, которые точно отражают положение солнца и осадки, а также новые уведомления о начале и прекращении дождя или снега.
Главный экран нового приложения Погода показывает текущее местоположение, температуру и погоду крупным шрифтом вверху. Прямо под ним есть раздел, который показывает погодные условия и температуру в течение следующих нескольких часов, за которым следует раздел, показывающий 10-дневный прогноз. Проведение пальцем вверх по главному экрану вызывает раздел с картой, показывающей текущую температуру в районе и вокруг него, а также несколько небольших окошек с дополнительными данными о погоде. К ним относятся УФ-индекс, время восхода и захода солнца, скорость и направление ветра, осадки, влажность, видимость и давление.
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