G.Skill представила модули памяти Royal Elite Memory со сверхнизким таймингом CL14
Компания G.Skill представила две новые сверхбыстрые модели оперативной памяти к своей текущей линейке Royal Elite DDR4. Согласно порталу TechPowerUp, новые комплекты Royal Elite будут иметь частоту 3600 или 4000 МГц при сверхнизкой задержке CL14 благодаря высококачественным микросхемам Samsung.
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Текущая линейка памяти Trident Z Royal Elite от G.Skill уже включает быстрые модули памяти: 4266 МГц, 4800 МГц и даже 5333 МГц. Новые низкочастотные комплекты имеют сверхнизкие тайминги CL14, которые оказались наиболее оптимальными для превосходной игровой производительности, а также лучшей конфигурацией для повседневных задач, где задержка более важна, чем пропускная способность памяти.
Новые комплекты Trident Z Royal Elite имеют великолепный внешний вид и оснащены RGB-подсветкой. Наборы Royal Elite выпускаются в серебристом или золотом цветах.
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Новые комплекты будут иметь две конфигурации для частоты памяти: 4000 МГц и 3600 МГц. Самые низкие тайминги будут у варианта на 3600 МГц с параметрами 14-14-14-34, а у модели с частотой 4000 МГц - 14-15-15-35. Однако для того, чтобы стабильно работать, комплекты памяти будут работать при очень высоких напряжениях: 1,45 В для модулей частотой 3600 МГц и 1,55 В для - 4000 МГц.
Новые модули памяти будут доступны для покупки с середины июня 2021 года.
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