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Во время своего основного выступления на WWDC 2021 Apple поделилась подробностями о некоторых интересных новых функциях, которые появятся в AirPods. Популярные беспроводные наушники скоро получат новую функцию под названием Усиление разговора, которая улучшит качество прослушивания для людей с легкими нарушениями слуха. Компания также представит функцию, которая позволит легко находить потерянные AirPods с помощью приложения Find My на iPhone.

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AirPods также получат поддержку уведомлений с помощью Siri, что позволит голосовому помощнику Apple зачитывать важные уведомления на основе предустановленных параметров. Например, можно настроить функцию для воспроизведения уведомлений с определенного места. Эта функция будет учитывать режим «Не беспокоить» и новую функцию «Фокус».

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Если пользователь часто теряет свои AirPods, то будет рад узнать, что скоро сможет найти их с помощью приложения Find My на своем iPhone. Приложение позволит воспроизводить шумовое оповещение через AirPods, чтобы помочь быстро их найти. Кроме того, приложение Find My будет иметь новое отображение приближения, чтобы предупреждать, когда пользователь приближается к пропавшим AirPods. Приложение также позволит включить оповещения, если пользователь забыл свои AirPods.

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Также компания Apple сообщила, что функция пространственного звука AirPod в ближайшее время будет поддерживаться на tvOS, где будет реализована поддержка динамического отслеживания головы. Эта функция также будет внедрена в macOS на устройствах с процессором Apple M1.