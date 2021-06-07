Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Microsoft выпустила последнюю сборку Windows 10 Insider Preview 21390.1000 перед выходом Windows 11

Обновление не содержит никаких новых функций и улучшений
[ ] для раздела Блоги
+
Рухнула цена RTX 3060 <b>намного</b> ниже чем 2060Super
RTX 3070 - цена упала на ВСЕ 6 видов
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
MSI 3080 Ti Ventus - цена рухнула
RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming заметно подешевела
-30 000р на 14Tb Toshiba
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 Сегодня Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview 21390.1000 для канала разработчиков. Это еще одно кумулятивное обновление без каких-либо функций и исправлений, предназначенное для тестирования обслуживания.

реклама

 В сообщении говорилось, что подобные обновления - это все, что будет выпущено в течение следующих нескольких недель. Это имеет смысл, так как по многочисленным сообщениям 24 июня Microsoft анонсирует новую операционную систему Windows 11.

анонсы и реклама
RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-60% от цены 4Tb WD Purple
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080
<b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b>
-19 000р на 14Tb Seagate
Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая
-9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке
3080 Ti - 4 вида в Регарде, дешевле обычных 3080
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

 Хотя это будет новая версия Windows, она не изменится так сильно, как менялись новые версии в прошлом. Однако, похоже, что изменения всё же будут серьезные, поэтому новая версия заслуживает нового названия.

 Система получит серьезные визуальные изменения под кодовым названием Sun Valley. Имея это в виду, совершенно логично, что с сегодняшнего дня не будет никаких новых сборок. Уже несколько месяцев мы видим, как эти предварительные версии практически ничего не меняют в системе, принося лишь одну или две небольшие новые функции, да к тому же ещё и содержащие новые ошибки и баги.

реклама

 Остается дождаться 24 июня и посмотреть, что приготовила для нас компания Microsoft. Интересно, как будет проходить обновление системы, и не потребуется ли для этого в очередной раз раскошелиться на новую операционку от мелкомягких.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft windows 10 windows windows10 windows 10 обновление обновление windows 10 windows 11
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B560I Gaming Edge WIFI
4
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
+
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
37
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
41
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC (NED308TT19KB-1020G)
34
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X
9
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2021
9
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
144
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 2600 & Radeon RX 5600 ХТ
16

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
30 мая 2021 22
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
27 мая 2021 28
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 41
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 51
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 144
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Финальный список из 65 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 12.5 летом 2021 года
7
На 10 кошельках Ethereum лежат более 19 миллионов монет: крупнейшая криптовалюта крайне нестабильна
222
Шанс добычи Chia Coin становится всё ниже, а вернуть вложения в жёсткий диск почти невозможно
55
Жёсткие дешевеют в РФ после 3-кратного падения цены Chia Coin – WD Red Plus 14 Тб со скидкой 36 000р
32
16 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 и MIUI 12.5
3
Продажи видеокарт NVIDIA RTX 3080 Ti провалились по всему миру - геймеры вновь остались ни с чем
78
Добыча Эфириума на видеокартах стала менее прибыльной – Radeon RX 6900XT окупается за 28 месяцев
44
Видео с демонстрацией геймплея Cyberpunk 2077 образца 2013 года попало в Сеть
17
Следующая настольная ОС Microsoft будет называться Windows 11 – инсайдеры Windowslatest
19
Легион хакеров Anonymous объявил Илону Маску войну – подробности и опровержение
22
AMD продолжает терять рынок видеокарт, а NVIDIA укрепляет позиции несмотря на дефицит GPU – Steam
117
Новые фантазии на тему Socket AM5 объяснили необычную форму крышки процессоров
18
Видеокарты NVIDIA рекордно подешевели в РФ – GeForce 3080 и Radeon 6900XT со скидкой до 50 000 р
35
Утечка: действие новой Battlefield разворачивается в 2042 году
20
Применение графена позволит жестким дискам вместить в десять раз больше данных
23
Сотрудник Valve призвал к борьбе с бустерами в CS:GO
11
Новая криптовалюта Automata выросла на 12 350% и сделала создателей миллионерами
15
Вскрытие кода Cyberpunk 2077 показало, что автомобили в игре – всего лишь лошади с дверьми
26
В идею постройки майнинг-фермы на солнечных панелях инвестировали 5 миллионов долларов
3
Ryzen 3 5300G на частоте 5480 МГц стал лучшим в GPUPI for CPU 1B
6

Популярные статьи

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
7 правил выбора и настройки монитора, сохранившие мне зрение несмотря на 12 часов в сутки за ПК
37
Дешевые USB флешки Techkey по ~3$ c AliExpress
22
Windows 10 Pro за 9 долларов и скидки до 55% на распродаже
Введение в гейм девелопмент или что бы я сказал самому себе 5 лет назад
60
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B560I Gaming Edge WIFI
3
Necromunda Hired Gun: недоDoom
9

Сейчас обсуждают

Renegade1979
23:19
Но не датский же, и не норвежский. Как и у нас, слились с древлянами, и Володимер вообще от славянки родился. Принцесса Ранхильд Полтеская обозвала его за это халопЪом. Володимер оскорбился, взял Полт...
Вскрытие кода Cyberpunk 2077 показало, что автомобили в игре – всего лишь лошади с дверьми
Crouse
23:19
Новости про видяхи скатываются в новости из разряда про цену на ламборджини. Хоть 10 процентов от космической цены скиньте - погоды это не сделает особо. За разницу в цене было и стало лучше не ждать...
Видеокарты NVIDIA рекордно подешевели в РФ – GeForce 3080 и Radeon 6900XT со скидкой до 50 000 р
REY_B_
23:18
Ассимилировали? Но почему нормандский язык до сих пор употребляется?
Вскрытие кода Cyberpunk 2077 показало, что автомобили в игре – всего лишь лошади с дверьми
Ы
23:16
Новенький тут, да?
Видеокарты NVIDIA рекордно подешевели в РФ – GeForce 3080 и Radeon 6900XT со скидкой до 50 000 р
neSaint
23:14
Какие 4080 ) - все сдвинулось минимум на год то есть только в 2023 и то не факт - будете 2 года ждать? Сейчас на рынке огромная яма в ценах на производительность, то есть самый массовый сегмент карт в...
Продажи видеокарт NVIDIA RTX 3080 Ti провалились по всему миру - геймеры вновь остались ни с чем
Renegade1979
23:12
Лангедольский французский. В том числе язык ассимилированных скандинавов, которые там правили как герцоги. И вторглись к саксонцам, и начали их угнетать, как в книжке "Айвенго". Если викинги могли ста...
Вскрытие кода Cyberpunk 2077 показало, что автомобили в игре – всего лишь лошади с дверьми
REY_B_
23:10
Ну очепятался... Вы поправили - Это как то изменит суть школьного образования?
Вскрытие кода Cyberpunk 2077 показало, что автомобили в игре – всего лишь лошади с дверьми
Renegade1979
23:08
Держи улыбание ))
Вскрытие кода Cyberpunk 2077 показало, что автомобили в игре – всего лишь лошади с дверьми
REY_B_
23:07
Keep не указывает на продолжение процесса! Тогда уж go on. В английском языке это важно. А ...ing это деепричастие. Ну а переводчик переводит "художественно". Теряя первоначальный смысл.
Вскрытие кода Cyberpunk 2077 показало, что автомобили в игре – всего лишь лошади с дверьми
Gunnar
23:07
После третьей мировой оружием стали копья и луки, а потом всё заново.
Necromunda Hired Gun: недоDoom
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем