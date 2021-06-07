Microsoft выпустила последнюю сборку Windows 10 Insider Preview 21390.1000 перед выходом Windows 11
Сегодня Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview 21390.1000 для канала разработчиков. Это еще одно кумулятивное обновление без каких-либо функций и исправлений, предназначенное для тестирования обслуживания.
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В сообщении говорилось, что подобные обновления - это все, что будет выпущено в течение следующих нескольких недель. Это имеет смысл, так как по многочисленным сообщениям 24 июня Microsoft анонсирует новую операционную систему Windows 11.
Хотя это будет новая версия Windows, она не изменится так сильно, как менялись новые версии в прошлом. Однако, похоже, что изменения всё же будут серьезные, поэтому новая версия заслуживает нового названия.
Система получит серьезные визуальные изменения под кодовым названием Sun Valley. Имея это в виду, совершенно логично, что с сегодняшнего дня не будет никаких новых сборок. Уже несколько месяцев мы видим, как эти предварительные версии практически ничего не меняют в системе, принося лишь одну или две небольшие новые функции, да к тому же ещё и содержащие новые ошибки и баги.
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Остается дождаться 24 июня и посмотреть, что приготовила для нас компания Microsoft. Интересно, как будет проходить обновление системы, и не потребуется ли для этого в очередной раз раскошелиться на новую операционку от мелкомягких.
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