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Сегодня Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview 21390.1000 для канала разработчиков. Это еще одно кумулятивное обновление без каких-либо функций и исправлений, предназначенное для тестирования обслуживания.

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В сообщении говорилось, что подобные обновления - это все, что будет выпущено в течение следующих нескольких недель. Это имеет смысл, так как по многочисленным сообщениям 24 июня Microsoft анонсирует новую операционную систему Windows 11.

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Хотя это будет новая версия Windows, она не изменится так сильно, как менялись новые версии в прошлом. Однако, похоже, что изменения всё же будут серьезные, поэтому новая версия заслуживает нового названия.

Система получит серьезные визуальные изменения под кодовым названием Sun Valley. Имея это в виду, совершенно логично, что с сегодняшнего дня не будет никаких новых сборок. Уже несколько месяцев мы видим, как эти предварительные версии практически ничего не меняют в системе, принося лишь одну или две небольшие новые функции, да к тому же ещё и содержащие новые ошибки и баги.

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Остается дождаться 24 июня и посмотреть, что приготовила для нас компания Microsoft. Интересно, как будет проходить обновление системы, и не потребуется ли для этого в очередной раз раскошелиться на новую операционку от мелкомягких.