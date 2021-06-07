Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания INNO3D выпустила свои модели графических карт серии RTX 30 LHR на базе обновленных графических процессоров GA10X-X02. Эти графические процессоры оснащены новым ограничителем скорости хеширования для майнинга криптовалюты. Рекомендации NVIDIA для партнеров были довольно простыми, их просили создать новые модели, перечислить информацию об ограничении на страницах видеокарт и нанести соответствующие обозначения на упаковку. Пока что только один производитель указал значок LHR на коробке.

реклама

В целом, введение серии LHR, безусловно, вызовет некоторое замешательство среди клиентов. С одной стороны, NVIDIA хочет, чтобы партнеры подтвердили, что теперь они предлагают модели LHR, но в то же время у них нет абсолютно никаких обязательств по этому поводу. Вот почему некоторые производители просто выпустят вторую ревизию (например, Gigabyte Rev.2) или версия вторая "V2" (например, ASUS). К счастью, некоторые партнеры Nvidia готовы честно поставить в известность покупателей о характеристиках приобретаемой продукции. Одной из таких компаний стала INNO3D.

анонсы и реклама RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -60% от цены 4Tb WD Purple <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080 <b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b> -19 000р на 14Tb Seagate Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая -9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti - 4 вида в Регарде, дешевле обычных 3080 <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Inno3D перезапускает не все модели, а только самые популярные. Всего на сайт производителя добавлено 10 новых карт.

GeForce RTX 3080 с LHR обеспечивает скорость хеширования ETH 43 MH/s.

реклама

GeForce RTX 3070 с LHR обеспечивает хешрейт ETH 25 MH/s.

GeForce RTX 3060 Ti с LHR обеспечивает хешрейт ETH 25 MH/s.