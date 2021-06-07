Inno3D выпустила видеокарты серии GeForce RTX 30 LHR с ограничением хешрейта
Компания INNO3D выпустила свои модели графических карт серии RTX 30 LHR на базе обновленных графических процессоров GA10X-X02. Эти графические процессоры оснащены новым ограничителем скорости хеширования для майнинга криптовалюты. Рекомендации NVIDIA для партнеров были довольно простыми, их просили создать новые модели, перечислить информацию об ограничении на страницах видеокарт и нанести соответствующие обозначения на упаковку. Пока что только один производитель указал значок LHR на коробке.
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В целом, введение серии LHR, безусловно, вызовет некоторое замешательство среди клиентов. С одной стороны, NVIDIA хочет, чтобы партнеры подтвердили, что теперь они предлагают модели LHR, но в то же время у них нет абсолютно никаких обязательств по этому поводу. Вот почему некоторые производители просто выпустят вторую ревизию (например, Gigabyte Rev.2) или версия вторая "V2" (например, ASUS). К счастью, некоторые партнеры Nvidia готовы честно поставить в известность покупателей о характеристиках приобретаемой продукции. Одной из таких компаний стала INNO3D.
Inno3D перезапускает не все модели, а только самые популярные. Всего на сайт производителя добавлено 10 новых карт.
GeForce RTX 3080 с LHR обеспечивает скорость хеширования ETH 43 MH/s.
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GeForce RTX 3070 с LHR обеспечивает хешрейт ETH 25 MH/s.
GeForce RTX 3060 Ti с LHR обеспечивает хешрейт ETH 25 MH/s.
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