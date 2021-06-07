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Noctua представила массивный и первый безвентиляторный кулер NH-P1. Новинка имеет полностью пассивную конструкцию и совместимость со всеми последними сериями процессоров AMD и Intel.

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Кулер NH-P1 был впервые представлен в виде прототипа во время мероприятия Computex 2019. В разговоре с Якобом Деллинджером из Noctua стало известно, что компания планирует вывести на рынок пассивный радиатор примерно в четвертом квартале 2019 года, однако пришлось внести множество изменений в дизайн, поэтому продукт снова и снова отталкивался. Примерно в то же время началась пандемия COVID-19, которая еще больше задержала появление новой системы охлаждения Noctua.

Похоже, что Noctua NH-P1 готов к запуску, как указано в новом списке на Newegg (который теперь удален). Ниже приведены основные характеристики радиатора:

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Конструкция безвентиляторного радиатора обеспечивает совместимость со слотами ОЗУ как на материнских платах AMD, так и Intel LGA1200/115x, не препятствуя установке модулей оперативной памяти, а также не создает проблем для размещения видеокарт в верхний слот PCIe на большинстве материнских плат ATX и µATX. Опционально на кулер может быть установлен практически бесшумный вентилятор NF-A12x25 LS-PWM. В комплект также входит усовершенствованная термопаста NT-H2 второго поколения для оптимальной передачи тепла от процессора к радиатору.

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Кроме того, радиатор снабжен шестью массивными тепловыми трубками, которые эффективно отводят тепло от процессора. По заявлению производителей система охлаждения может рассеивать тепло маломощных и средних по мощности процессоров, таких как Intel 9900K, 9700K or AMD Ryzen 2700X, 3950X 3700X, 3400G и других.

Компания Noctua уже подтвердила, что в будущем она также предложит комплект для модернизации под сокет Intel LGA 1700. Цена этого кулера составляет 100 долларов США согласно Newegg.