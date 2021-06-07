Noctua анонсировала полностью пассивный кулер NH-P1
Noctua представила массивный и первый безвентиляторный кулер NH-P1. Новинка имеет полностью пассивную конструкцию и совместимость со всеми последними сериями процессоров AMD и Intel.
реклама
Кулер NH-P1 был впервые представлен в виде прототипа во время мероприятия Computex 2019. В разговоре с Якобом Деллинджером из Noctua стало известно, что компания планирует вывести на рынок пассивный радиатор примерно в четвертом квартале 2019 года, однако пришлось внести множество изменений в дизайн, поэтому продукт снова и снова отталкивался. Примерно в то же время началась пандемия COVID-19, которая еще больше задержала появление новой системы охлаждения Noctua.
Похоже, что Noctua NH-P1 готов к запуску, как указано в новом списке на Newegg (который теперь удален). Ниже приведены основные характеристики радиатора:
Конструкция безвентиляторного радиатора обеспечивает совместимость со слотами ОЗУ как на материнских платах AMD, так и Intel LGA1200/115x, не препятствуя установке модулей оперативной памяти, а также не создает проблем для размещения видеокарт в верхний слот PCIe на большинстве материнских плат ATX и µATX. Опционально на кулер может быть установлен практически бесшумный вентилятор NF-A12x25 LS-PWM. В комплект также входит усовершенствованная термопаста NT-H2 второго поколения для оптимальной передачи тепла от процессора к радиатору.
реклама
Кроме того, радиатор снабжен шестью массивными тепловыми трубками, которые эффективно отводят тепло от процессора. По заявлению производителей система охлаждения может рассеивать тепло маломощных и средних по мощности процессоров, таких как Intel 9900K, 9700K or AMD Ryzen 2700X, 3950X 3700X, 3400G и других.
Компания Noctua уже подтвердила, что в будущем она также предложит комплект для модернизации под сокет Intel LGA 1700. Цена этого кулера составляет 100 долларов США согласно Newegg.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила