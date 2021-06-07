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На прошлой неделе в Интернете появилась очередная утечка информации о грядущих процессорах AMD Raphael. Интерес у компьютерных энтузиастов и профильных средств информации вызвало изображение теплораспределителя процессора (IHS), который отличается довольно интересным дизайном, не свойственным для обычных ЦП. У многих сразу возникли вопросы по поводу причины такой конструкции теплораспределителя. Возникла мысль, что уникальный дизайн IHS предназначен для защиты конструкции процессора с двумя подложками, как у Intel в серии чипов Skylake-X. Однако, благодаря ExecutableFix, всё встало на свои места. Теперь стало понятно, что выбор AMD для процессоров Raphael основан на том простом факте, что IHS нужны эти вырезы для установки конденсаторов.

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Как можно видеть на представленных изображениях, похоже, что места для размещения конденсаторов не нашлось непосредственно под крышкой теплораспределителя, поэтому они были размещены по краям подложки, на которой пришлось сделать специальные вырезы.

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