Ретейлеры открыли предварительный заказ на Nintendo Switch Pro по цене 399 евро
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В сети появлялось множество слухов о предстоящем обновлении консоли Nintendo Switch, которая должна получить название Switch Pro. По ней не было никакой конкретной информации, кроме некоторых предполагаемых аппаратных характеристик и прогнозов по сроку выхода в продажу.
Французский магазин электроники Boulanger случайно разместил страницу с описанием следующей, по слухам, версии Nintendo Switch. Судя по скриншоту страницы, Nintendo на самом деле называетконсоль Switch Pro, а не Super Switch, как предполагалось ранее. Он также показывает рекомендованную производителем розничную цену в 399 евро, что составляет около 484 долларов США. Эта цена кажется сомнительной, поскольку она ставит портативное игровое устройство на один уровень с цифровым PS5 и намного выше XBox SS.
На втором снимке экрана показан внутренний экран инвентаря продавца. В нем указана дата «действительно до» 31 декабря 2039 г., которая явно является заполнителем. Ни на одном экране нет упоминания о датах выпуска или предзаказа.
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Однако ранее на этой неделе Centro Leaks сообщил, что у него есть проверенные скриншоты неназванного продавца, показывающие, что предварительные заказы нбудут проходить с 4 и 30 июня. Дата 4 июня явно не соответствует действительности. Другая дата, 30 июня также выглядит мало правдоподобно и может служить заполнителем.
Говоря о заполнителях, розничные продавцы часто создают страницы продуктов на своих веб-сайтах с неточной информацией, которая заменяет неизвестные данные. Иногда эти страницы случайно становятся активными. Все, включая название и цену, может быть предположением каждого конкретного продавца, пока Nintendo официально не предоставит больше информации.
Тем не менее, когда подобного рода страницы начинают появляться, это обычно означает, что выпуск продукта неизбежен. Ранее инсайдеры заявили, что компоненты консоли начнут поступать на сборочные конвейеры этим летом, а возможный выпуск произойдет уже этой осенью. Так что предварительные заказы действительно могут скоро начаться.
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