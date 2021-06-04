Alienware исправит vBIOS на ноутбуке m15 R5 для правильного определения ядер CUDA в RTX 3070
Alienware устраняет ошибку, затрагивающую ноутбук Alienware m15 Ryzen Edition R5, которая ограничивает количество ядер CUDA на моделях с видеокартой Nvidia GeForce RTX 3070.
реклама
«Нам стало известно, что неправильная настройка в vBIOS Alienware ограничивает количество ядер CUDA в конфигурациях с видеокартой GeForce RTX 3070. Это ошибка, которую мы стараемся исправить как можно скорее. Мы ускоряем принятие решения через валидацию и рассчитываем решить эту проблему уже в середине июня. Тем временем мы не рекомендуем использовать vBios с другой платформы Alienware для решения этой проблемы. Приносим извинения за разочарование, которое это вызвало», - заявили в компании.
Обсуждения на форумах Reddit и Notebook Review показали, что программное обеспечение вроде CPU-Z и HWInfo сообщает неправильное количество ядер CUDA для видеокарты GeForce RTX 3070. Вместо 5120 ядер приложение показывает только 4 608. Сообщается также, что помимо ядер CUDA HWInfo демонстрируют меньшее количество ядер трассировки лучей, тензорных ядер и ROP.
Некоторые пользователи сообщили, что переход на BIOS от ноутбука Alienware m15 R4 с GeForce RTX 3070 устранил эти проблемы, но это может вызвать другие проблемы, так как ноутбук Alienware m15 R4 построен на базе процессоров Intel, а R5 - на базе AMD.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила