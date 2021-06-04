Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Alienware устраняет ошибку, затрагивающую ноутбук Alienware m15 Ryzen Edition R5, которая ограничивает количество ядер CUDA на моделях с видеокартой Nvidia GeForce RTX 3070.

реклама

«Нам стало известно, что неправильная настройка в vBIOS Alienware ограничивает количество ядер CUDA в конфигурациях с видеокартой GeForce RTX 3070. Это ошибка, которую мы стараемся исправить как можно скорее. Мы ускоряем принятие решения через валидацию и рассчитываем решить эту проблему уже в середине июня. Тем временем мы не рекомендуем использовать vBios с другой платформы Alienware для решения этой проблемы. Приносим извинения за разочарование, которое это вызвало», - заявили в компании.

анонсы и реклама <b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b> В полтора раза упала цена 6Tb WD Black Очень дешевая 3060 в составе компа - дешевле 1660Ti <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung Сравнялись цены 3060 и 2060 3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b> -9000р на 6Tb WD - цены на харды идут вниз 48Gb RTX 8000 - не такая дорогая по нынешним временам -40 000р на 6900XT - цены пошли вниз -25% от цены 4Tb WD Purple Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз

Обсуждения на форумах Reddit и Notebook Review показали, что программное обеспечение вроде CPU-Z и HWInfo сообщает неправильное количество ядер CUDA для видеокарты GeForce RTX 3070. Вместо 5120 ядер приложение показывает только 4 608. Сообщается также, что помимо ядер CUDA HWInfo демонстрируют меньшее количество ядер трассировки лучей, тензорных ядер и ROP.

Некоторые пользователи сообщили, что переход на BIOS от ноутбука Alienware m15 R4 с GeForce RTX 3070 устранил эти проблемы, но это может вызвать другие проблемы, так как ноутбук Alienware m15 R4 построен на базе процессоров Intel, а R5 - на базе AMD.