Протокол NVMe 2.0 обеспечивает поддержку жестких дисков по интерфейсу PCIe
Выпущен новый протокол NVM Express 2.0 (NVMe 2.0). Хотя основной упор в протоколе делается на флэш-накопители и сети, последние дополнения включают в себя полноценную поддержку жестких дисков. Добавление поддержки жестких дисков - одно из самых больших изменений в NVMe 2.0, и большинство людей будут удивлены, увидев это, поскольку нынешние жесткие диски со скоростью вращения 7200 об/мин не могут полностью загрузить соединения SATA 3.0. Однако, как и другие формы технологий, жесткие диски развиваются, что в конечном итоге может потребовать увеличения пропускной способности сверх скоростей SATA 3.0. Например, две недели назад компания Seagate объявила, что ее жесткие диски Mach.2 могут достигать скорости 524 МБ/с, что раньше было возможно только с твердотельными накопителями.
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Такие диски, как Mach.2, могут стать очень популярными в течение следующих нескольких лет, поскольку емкость жестких дисков превысит 20 ТБ, чтобы удовлетворить потребности предприятий и центров обработки данных. Таким дискам потребуется значительно более высокая пропускная способность, чтобы доступ к данным объемом более 20 ТБ не занимал много времени.
Однако упрощение экосистемы до одного подключения к хранилищу, по-видимому, является основным стимулом для добавления поддержки жестких дисков, особенно по мере того, как спецификация NVMe продолжает функционально развивать свой NVMeoF (NVME over Fabrics), что позволяет объединять диски в сеть.
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