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Apple недавно анонсировала новый iPad Pro с мини-светодиодной панелью и мощным процессором M1. Однако дизайн iPad остался прежним. Текущий дизайн был первоначально представлен ещё в 2018 году, и с тех пор были внесены лишь незначительные изменения. Однако новый отчет предполагает, что Apple работает над iPad Pro со стеклянной задней панелью для беспроводной зарядки. Кроме того, в отчете также говорится, что компания работает над более тонкой версией своего iPad 9 начального уровня, который будет ориентирован на студентов.

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Bloomberg опубликовал сегодня новый отчет, в котором освещается план Apple по запуску модели iPad Pro со стеклянной задней панелью, нового iPad mini 6 с минимальными рамками и без кнопки «Домой» и iPad 9. Хотя в отчете не упоминается, что новый iPad начального уровня будет называться iPad 9, но, учитывая линейку продуктов Apple, компания обновит iPad 8, ориентированный на студентов.

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В отчете говорится, что iPad 9 будет иметь более тонкий форм-фактор. На данный момент неясно, насколько тонким, по планам Apple, будет iPad. Более того, спецификации iPad начального уровня также не были указаны, но есть подозрение, что компания обновит процессор устройства.

Что касается доступности, то в отчете говорится, что продукт будет выпущен уже в конце этого года. IPad 9 будет ориентирован на студентов и будет стоить соответственно. Для сравнения IPad 8 текущего поколения доступен сейчас по цене 329 долларов за вариант на 32 ГБ.