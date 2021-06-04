ASRock анонсировала мини-ПК серии Mars 5000U
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На выставке Computex 2021 компания ASRock представила последнюю серию мини-ПК Mars - Mars 5000U. ASRock утверждает, что это самый тонкий мини-ПК на базе процессоров AMD в мире и оснащен новейшим гибридным чипом серии Ryzen 5000U. Он поддерживает память DDR4-3200 SO-DIMM, имеет один слот PCIe 3.0 x4 M.2, отсек для 2,5-дюймового жесткого диска SATA и интерфейс Intel Wi-Fi 6.
Серия ASRock Mars 5000U выпускается в тонком корпусе из черного матового алюминия и имеет размеры 194 x 150 x 26 мм (Ш x Г x В), что делает его на один мм толще, чем у обычного корпусного вентилятора. Из-за того, что внутри очень мало места, а объем пространства составляет всего 0,7 литра, ASRock использует запатентованную комбинацию вентилятора и радиатора для охлаждения APU AMD Ryzen 5000U. Для оперативной памяти есть два слота, которые могут вместить до 64 ГБ.
Компьютер питается от адаптера мощностью 65 Вт с напряжением 19 В. Mars 5000U оснащен четырьмя портами USB 3.2 G1 Type-A (два сзади, два спереди), одним USB 3.2 G1 Type-C (спереди) и двумя портами USB 2.0 (спереди). Mars 5000U также включает в себя кардридер 3-в-1 с поддержкой карточек SD, SDHC и SDXC и два видеовыхода: HDMI и D-Sub. Варианты подключения к сети включают порт Gigabit Ethernet с беспроводным интерфейсом Intel AX200, обеспечивающим подключение к Wi-Fi и BT 5.0. Также система имеет 3,5-мм разъем для микрофона и 3,5-мм разъем для наушников.
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Серия ASRock Mars 5000U очень похожа на предыдущую серию мини-ПК серии Mars 4000. Единственное отличие состоит в том, что новая модель поддерживает APU Ryzen 5000 на базе микроархитектуры AMD Zen 3. ASRock не сообщила, какие APU будут доступны при выборе конфигурации компьютера. Цена на данный момент также неизвестна.
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