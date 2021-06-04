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На данный момент ни для кого не секрет, что большинство смартфонов POCO являются, по сути, ребрендированными версиями телефонов Redmi. Взять, к примеру, недавно выпущенный POCO M3 Pro 5G, который имеет те же размеры и внутреннее убранство, что и Redmi Note 10 5G, а задняя панель - единственное, что отличает оба устройства. И похоже, что то же самое будет и с грядущим телефоном POCO X3 GT.

Сотрудник XDA и известный специалист по смартфонам Xiaomi kacskrz в конце прошлого месяца обнаружил доказательства существования нового устройства под названием POCO X3 GT. Теперь он нашел дополнительные доказательства в прошивке MIUI. Строки, обнаруженные kacskrz, подтверждают существование POCO X3 GT под кодовым названием chopin_global. Это название на самом деле является кодовым наименованием китайского Redmi Note 10 Pro, это наводит на мысль, что POCO X3 GT будет его новой версией.

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kacskrz считает, что POCO X3 GT не появится в ближайшее время в Европе, так как он еще не обнаружил каких-либо сборок MIUI для этого устройства. Китайский Redmi Note 10 Pro сильно отличается от глобальной и индийской моделей Redmi Note 10 Pro. У него совершенно другая задняя панель, IPS панель вместо AMOLED и чип MediaTek Dimensity вместо Snapdragon.

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POCO X3 GT, вероятно, сохранит большую часть аппаратной начинки китайского Redmi Note 10 Pro, но получит некоторые косметические изменения в дизайне, чтобы хоть как-то выделиться на фоне собратьев. Предполагая, что POCO ничего не изменит внутри, можно ожидать, что новинка будет оснащена 6,6-дюймовым IPS дисплеем с частотой 120 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 1100, тройной камерой, с основным датчиком разрешением 64 Мп, и батареей емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт.