Redmi Note 10 Pro получит название POCO X3 GT на глобальном рынке
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На данный момент ни для кого не секрет, что большинство смартфонов POCO являются, по сути, ребрендированными версиями телефонов Redmi. Взять, к примеру, недавно выпущенный POCO M3 Pro 5G, который имеет те же размеры и внутреннее убранство, что и Redmi Note 10 5G, а задняя панель - единственное, что отличает оба устройства. И похоже, что то же самое будет и с грядущим телефоном POCO X3 GT.
Сотрудник XDA и известный специалист по смартфонам Xiaomi kacskrz в конце прошлого месяца обнаружил доказательства существования нового устройства под названием POCO X3 GT. Теперь он нашел дополнительные доказательства в прошивке MIUI. Строки, обнаруженные kacskrz, подтверждают существование POCO X3 GT под кодовым названием chopin_global. Это название на самом деле является кодовым наименованием китайского Redmi Note 10 Pro, это наводит на мысль, что POCO X3 GT будет его новой версией.
kacskrz считает, что POCO X3 GT не появится в ближайшее время в Европе, так как он еще не обнаружил каких-либо сборок MIUI для этого устройства. Китайский Redmi Note 10 Pro сильно отличается от глобальной и индийской моделей Redmi Note 10 Pro. У него совершенно другая задняя панель, IPS панель вместо AMOLED и чип MediaTek Dimensity вместо Snapdragon.
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POCO X3 GT, вероятно, сохранит большую часть аппаратной начинки китайского Redmi Note 10 Pro, но получит некоторые косметические изменения в дизайне, чтобы хоть как-то выделиться на фоне собратьев. Предполагая, что POCO ничего не изменит внутри, можно ожидать, что новинка будет оснащена 6,6-дюймовым IPS дисплеем с частотой 120 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 1100, тройной камерой, с основным датчиком разрешением 64 Мп, и батареей емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт.
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