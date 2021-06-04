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Согласно последней утечке, будущая графическая карта Radeon PRO W6800 будет иметь 30 вычислительных блоков, столько же, сколько и игровая модель Radeon RX 6800.

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Видеокарта только что появилась в Geekbench, где она была протестирована в тесте OpenCL. Эта модель , как сказано выше, будет иметь 30 вычислительных блоков, что в общей сложности дает 3840 потоковых процессоров, столько же, сколько у игровой Radeon RX 6800. Однако главное изменение касается конфигурации памяти. Компания AMD снабдила новинку 32 ГБ видеопамяти, что в два раза больше, чем у Radeon RX 6800/6900.

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У видеокарты относительно высокая максимальная тактовая частота ядра 2554 МГц. Однако неизвестно, насколько точны эти значения и как долго может поддерживаться такая частота при работе ускорителя. Графические карты для рабочих станций также имеют дополнительные ограничения по TDP и тепловым характеристикам, что особенно важно в конструкциях с воздушным охлаждением, имеющим один вентилятор. Radeon PRO W6800 будет иметь как раз такой кулер.

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Что касается теста, то видеокарта набрала 137230 баллов в тесте OpenCL, что выше, чем у Radeon RX 6800 согласно официальным диаграммам.

AMD подтвердила, что 8 июня будет проведено специальное мероприятие, на котором будут представлены видеокарты для рабочих станций Radeon Pro W6800 и W6600.