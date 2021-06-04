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Процессоры Intel Core 12-го поколения Alder Lake будут выпущены вместе с обновленной Windows

Такую информацию сообщает Moore's Law is Dead
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 Компания Intel, вероятно, нацелена на выпуск своих настольных процессоров Core 12-го поколения «Alder Lake-S» на грядущий Хэллоуин (октябрь 2021 г.) наряду с операционной системой Windows для ПК следующего поколения, которая в прессе упоминается как «Windows 11». Об этом сообщил Moore's Law is Dead, являющийся надежным источником утечек информации, которая всегда подтверждается. Указанный временной период является ключевым, поскольку операционная система следующего поколения содержит значительные изменения, чтобы максимально использовать гибридные процессоры, использующие два типа ядер: высокопроизводительные и энергоэффективные.

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 Два типа ядер в процессорах Alder Lake-S: производительные «Golden Cove» и маломощные «Gracemont», работают совершенно разные соотношения производительности на ватт и имеют разные наборы функций ISA. Операционная система должна уметь точно идентифицировать их, чтобы точно знать, когда активировать производительные ядра, а когда достаточно мощности малых ядер. Ожидается, что Microsoft представит обновленную ОС Windows нового поколения 24 июня, а распространяться она станет в четвертом квартале 2021 года.

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