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AMD в партнерстве с ASUS выпустила свою флагманскую видеокарту линейки Radeon RX 6000M в составе высококлассного игрового ноутбука под названием ROG STRIX G15. Именно этот ноутбук был разослан множеству обозревателей для быстрого обзора и продвижения возвращения AMD на рынок высокопроизводительной графики для ноутбуков. Этот запуск можно сравнить с запуском ASUS ROG Zephyrus G14 в прошлом году, когда одна модель ноутбука также была отправлена в больших количествах обозревателям, чтобы способствовать возвращению AMD на рынок высокопроизводительных процессоров для ноутбуков.

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С анонсом серии Radeon RX 6000M AMD запустила специальную программу Advantage Laptop, похожую на Intel EVO, только для игровых ноутбуков. ROG STRIX G15 и HP Omen 16 - первые модели, сертифицированные в рамках этой программы. Эта сертификация гарантирует, что ноутбук соответствует определенным критериям, особенно по качеству сборки, дисплею, быстродействию и тепловым характеристикам. Другими словами, по мнению AMD, эти ноутбуки являются вершиной для получения великолепного игрового опыта на базе чипов Ryzen и Radeon.

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Тем временем Jarrod’s Tech обнаружила, что ноутбук STRIX G15 имеет проблему, аналогичную недавно протестированной Lenovo Legion 5 Pro. Этот ноутбук имел некачественную стандартную память с высокими вторичными таймингами. После замены памяти с идентичной конфигурацией, скоростью и задержкой CAS, но с меньшими вторичными таймингами, прирост производительности был заметен почти мгновенно.

Сравнение таймингов стоковой памяти и установленной вместо неё. реклама

Кроме того, дискретный графический процессор Radeon RX 6800M также работает хуже, потому что сигнал дисплея проходит через встроенную графику. К сожалению, в этом ноутбуке нет переключателя графического процессора, который позволял бы выбрать, какой графический процессор имеет приоритет для отправки изображения на дисплей.



