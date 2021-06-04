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AMD увеличила долю рынка своих процессоров до 30% в обзоре оборудования Steam

Такие данные можно получить, изучив статистику Steam за прошедший месяц
[ ] для раздела Блоги
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<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
3080 Ti MSI в составе компа тоже недорого
Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая
RTX 3070 - смотри ЦЕНУ сидя на огнеупорном
Сравнялись цены 3060 и 2060
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 Сегодня Valve обновила свой рейтинг используемого оборудования в Steam, добавив последнюю информацию о рыночной доле различных процессоров. Steam Hardware Survey является очень хорошим индикатором рыночных изменений, так как сервис использует данные миллионов пользователей, предпочитающих игровую платформу Steam и разбросанных по всему миру. По мере того, как Valve обрабатывает информацию, она сообщает об этом общественности в виде публикации рыночной доли различных процессоров. Сегодня, в обзоре оборудования Steam за май 2021 года, появились некоторые интересные данные, на которые стоит обратить внимание. В частности, компания AMD увеличила долю своих процессоров на рынке на 0,65%, увеличив ее с 29,48% до 30,13%. Это важный шаг для компании, которой в последние годы никак не удавалось перешагнуть через психологическую черту в 30% доли рынка со своими процессорами в Steam Survey.

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-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
-10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
-40 000р на 6900XT - цены пошли вниз
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
2Tb Seagate: -30% за пару дней
Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

 Так как Steam Survey отслеживает также рыночную долю видеокарт, мы можем увидеть небольшие изменения и со стороны используемых графических карт. Таким образом продукция AMD сейчас занимает 16,2% рынка, что меньше предыдущих 16,3%.

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