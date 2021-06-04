AMD увеличила долю рынка своих процессоров до 30% в обзоре оборудования Steam
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Сегодня Valve обновила свой рейтинг используемого оборудования в Steam, добавив последнюю информацию о рыночной доле различных процессоров. Steam Hardware Survey является очень хорошим индикатором рыночных изменений, так как сервис использует данные миллионов пользователей, предпочитающих игровую платформу Steam и разбросанных по всему миру. По мере того, как Valve обрабатывает информацию, она сообщает об этом общественности в виде публикации рыночной доли различных процессоров. Сегодня, в обзоре оборудования Steam за май 2021 года, появились некоторые интересные данные, на которые стоит обратить внимание. В частности, компания AMD увеличила долю своих процессоров на рынке на 0,65%, увеличив ее с 29,48% до 30,13%. Это важный шаг для компании, которой в последние годы никак не удавалось перешагнуть через психологическую черту в 30% доли рынка со своими процессорами в Steam Survey.
Так как Steam Survey отслеживает также рыночную долю видеокарт, мы можем увидеть небольшие изменения и со стороны используемых графических карт. Таким образом продукция AMD сейчас занимает 16,2% рынка, что меньше предыдущих 16,3%.
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