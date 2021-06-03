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Из-за продолжающейся нехватки микросхем во всем мире компания Qualcomm изо всех сил пытается удовлетворить спрос на свои чипы Snapdragon 888 премиум-класса, поэтому в последние месяцы выпустила чипсеты Snapdragon 860 и 778. Однако это не означает, что компания не работает над своим следующим флагманским чипсетом. Уже есть первые сведения о следующем чипсете Qualcomm премиум-класса для мобильных устройств.

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Известный инсайдер Эван Бласс в Twitter сегодня поделился некоторыми подробностями о чипсете «SM8450», предполагаемом новом продукте Qualcomm премиального класса нового поколения. Номером модели Snapdragon 888 был «SM8350», поэтому ожидается, что «SM8450» станет его преемником. Учитывая отсутствие единообразия в процессе именования чипов Qualcomm, не известно, какое коммерческое название получит чип SM8450. Тем не менее, теперь известно, чего от него ожидать, благодаря списку ключевых характеристик, которым Бласс поделился в Twitter.

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По словам Бласса, SM8450 получит интегрированный модем Qualcomm Snapdragon X65 5G. Snapdragon X65 является преемником модема Snapdragon X60 из Snapdragon 888. Модем построен по 4-нм техпроцессу.

ЦП состоит из ядер Kryo 780, построенных на технологии Arm Cortex v9. Архитектура Armv9 была анонсирована в этом году, и первыми ядрами с использованием новой технологии стали Cortex-X2, Cortex-A710 и Cortex-A510. Таким образом, можно ожидать, что преемник Snapdragon 888 будет использовать эти три вида ядер, вероятно, в конфигурации 1 x 3 x 4 (1X Cortex-X2, 3X-Cortex-A710, 4X Cortex-A510).

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Графическим процессором в составе новой SoC станет Adreno 730, но пока нет технических подробностей о нем. Интегрированный сигнальный процессор (ISP) получит приемника Spectra 580 в лице Spectra 680. Spectra 580 был первым Spectra от Qualcomm с тройным ISP, обеспечивающим тройной параллелизм. Spectra 680 может обеспечить четырехкратный параллелизм в зависимости от того, насколько высока его скорость работы.

Другие функции, упомянутые в утечке, включают поддержку аудиокодека Qualcomm Aqstic WCD9380/WCD9385, защищенного блока обработки Qualcomm (SPU260), подсистемы Qualcomm FastConnect 6900 для Bluetooth LE Audio/5.2 и Wi-Fi 6E, четырехканальной памяти LPDDR5, блок обработки видео Adreno 665 (VPU) и блок обработки Adreno 1195 (DPU).