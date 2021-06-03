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Ожидается, что очередная линейка Apple iPhone 13 будет запущена в конце этого года, и о новых моделях было довольно много слухов. По мере приближения к релизу количество утечек и слухов, касающихся старших моделей только увеличивается. Сегодня появилась информация, что компания из Купертино может оснастить смартфон iPhone 13 Pro встроенной памятью объемом 1 ТБ. Кроме того, все четыре варианта серии получают сканер LiDAR, которым до этого оснащались только iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

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Об этом заявил аналитик Дэниел Айвз. Это не первый раз, когда аналитик указывает емкость хранилища в 1 ТБ для моделей iPhone 13 Pro.

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В настоящее время максимальный объем памяти, предлагаемый компанией Apple в линейке iPhone 12, составляет 512 Гб, но было бы весьма разумно предложить пользователям модель с ещё большим объемом встроенной памяти. Это связано с тем, что камера смартфона теперь поддерживает формат ProRAW, который объединяет RAW изображения с постобработанными изображениями. Такое объединение увеличивает конечный размер изображения на величину от 10 до 12 раз, нежели в формате JPED или HEIF.

Помимо увеличения внутренней памяти до 1 ТБ для моделей iPhone 13 Pro, аналитик также предполагает, что все четыре модели грядущей линейки iPhone 13 будут оснащены сканером LiDAR. Стоит отметить, что сфера применения сканера LiDAR на данный момент довольно ограничена, но Apple не останавливается на достигнутом и в последние несколько лет сосредоточилась на AR. В данной области сканер может помочь увеличить функционал смартфона.