Samsung может представить планшет с двумя складными элементами
Согласно последним утечкам, Samsung, похоже, уже добилась прогресса в проектировке устройства размером с планшет, которое может складываться до размеров смартфона благодаря двойному шарниру. Компания также может позволить этому устройству принимать формы, подобные ноутбуку, наряду с другими, более инновационными режимами работы.
реклама
Новый патент, опубликованный Управлением по патентам и товарным знакам США (USPTO) в мае 2021 года, похоже, подтверждает, что Samsung, по крайней мере, рассматривает возможность разработки такого продукта. В документе четко изображен планшет, две внешние стороны которого могут свободно перемещаться относительно средней части благодаря шарнирам.
В целом видно, что прототип Galaxy Z Fold Tab действительно может соответствовать всем своим предыдущим утечкам. Изображения из патента были преобразованы в высококачественные рендеры ресурсом LetsGoDigital.
реклама
Рендеры предполагают складной планшет с центрально установленными камерами, которые могут выглядывать из-под складных частей, когда устройство сложено, и что между ними можно разместить стилус S Pen, вероятно, с помощью магнитных контактов.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила