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Согласно последним утечкам, Samsung, похоже, уже добилась прогресса в проектировке устройства размером с планшет, которое может складываться до размеров смартфона благодаря двойному шарниру. Компания также может позволить этому устройству принимать формы, подобные ноутбуку, наряду с другими, более инновационными режимами работы.

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Новый патент, опубликованный Управлением по патентам и товарным знакам США (USPTO) в мае 2021 года, похоже, подтверждает, что Samsung, по крайней мере, рассматривает возможность разработки такого продукта. В документе четко изображен планшет, две внешние стороны которого могут свободно перемещаться относительно средней части благодаря шарнирам.

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В целом видно, что прототип Galaxy Z Fold Tab действительно может соответствовать всем своим предыдущим утечкам. Изображения из патента были преобразованы в высококачественные рендеры ресурсом LetsGoDigital.

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Рендеры предполагают складной планшет с центрально установленными камерами, которые могут выглядывать из-под складных частей, когда устройство сложено, и что между ними можно разместить стилус S Pen, вероятно, с помощью магнитных контактов.