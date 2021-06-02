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Сегодня Раджа Кодури, являющийся старшим вице-президентом, главным конструктором и генеральным менеджером по архитектуре, графике и программному обеспечению Intel, показал в социальной сети Twitter грядущий игровой графический процессор Intel Xe-HPG DG2. Поделившись снимком дизайна Intel Xe-HPG с 512 исполнительными модулями, Кодури подчеркнул, что компания в настоящее время переживает прогресс в области графики. Графический чип Xe-HPG будет отражать усилия компании по выходу на очень конкурентный рынок дискретных графических процессоров, на котором доминируют AMD и NVIDIA. Графический процессор Xe-HPG, изображенный ниже, представляет собой флагманскую модель с 512 исполнительными модулями, которые в общей сложности дают 4096 ядер. Ожидается, что эта модель будет работать в паре с 16 ГБ видеопамяти GDDR6.

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Следует отметить, что Intel предстоит еще много работы в виде написания драйверов и внесения множества оптимизаций для игр, которые очень важны для нового графического процессора.