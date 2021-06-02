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Crysis 2 Remastered и Crysis 3 Remastered выйдут на ПК и консолях этой осенью

Игры дополнят уже вышедший ремастер оригинального Crysis 2007 года
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 После ремастера оригинальной игры Crysis 2007 года Crytek и Sabre Interactive решили аналогичным образом поступить с двумя другими играми трилогии. Когда Crytek сообщила, что обновленная версия оригинального Crysis появится на всех платформах в прошлом году, включая портативную консоль Nintendo Switch, игроки с энтузиазмом, но в то же время некоторым скептицизмом отнеслись к тому, как она будет выглядеть и работать на столь разных по производительности платформах.

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 Самым большим улучшением стало добавление программной трассировки лучей для видеокарт, отличных от GeForce RTX и консолей последнего поколения. Конечно, разработчики поспешили указать, что запуск игры с включенной трассировкой лучей при разрешении 4K не даст 30 кадров в секунду даже на самых мощных видеокартах. Кроме того, даже без трассировки лучей были некоторые технические ограничения, которые делали Crysis Remastered очень чувствительной игрой к однопоточной производительности процессора.

 Crytek и Sabre Interactive попытались решить эту и другие проблемы в нескольких патчах, и многие мелкие недочеты были исправлены.

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 Сегодня Crytek объявила, что она усердно работает над ремастерами Crysis 2 и Crysis 3, которые выйдут на ПК и консолях этой осенью. Релиз фактически будет включать в себя всю трилогию Crysis Remastered, но также можно купить две игры по отдельности, если первая часть уже была приобретена.

 Консоли предыдущего поколения PS4/PS4 Pro и Xbox One/Xbox One X, получат игру с базовыми настройками и быстродействием 30 кадров в секунду, в то время как новые консоли будут запускать игру с более высокой частотой кадров и уровнем детализации приближенными к близким персональным компьютерам.

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 Поскольку в прошлом году Crysis Remastered был запущен как эксклюзив Epic Store, такого же расклада можно ожидать с двумя предстоящими играми. В любом случае, наконец-то можно будет сыграть в полную трилогию, оптимизированную для современного оборудования, за исключением игры Crysis Warhead.

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