Crysis 2 Remastered и Crysis 3 Remastered выйдут на ПК и консолях этой осенью
После ремастера оригинальной игры Crysis 2007 года Crytek и Sabre Interactive решили аналогичным образом поступить с двумя другими играми трилогии. Когда Crytek сообщила, что обновленная версия оригинального Crysis появится на всех платформах в прошлом году, включая портативную консоль Nintendo Switch, игроки с энтузиазмом, но в то же время некоторым скептицизмом отнеслись к тому, как она будет выглядеть и работать на столь разных по производительности платформах.
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Самым большим улучшением стало добавление программной трассировки лучей для видеокарт, отличных от GeForce RTX и консолей последнего поколения. Конечно, разработчики поспешили указать, что запуск игры с включенной трассировкой лучей при разрешении 4K не даст 30 кадров в секунду даже на самых мощных видеокартах. Кроме того, даже без трассировки лучей были некоторые технические ограничения, которые делали Crysis Remastered очень чувствительной игрой к однопоточной производительности процессора.
Crytek и Sabre Interactive попытались решить эту и другие проблемы в нескольких патчах, и многие мелкие недочеты были исправлены.
Сегодня Crytek объявила, что она усердно работает над ремастерами Crysis 2 и Crysis 3, которые выйдут на ПК и консолях этой осенью. Релиз фактически будет включать в себя всю трилогию Crysis Remastered, но также можно купить две игры по отдельности, если первая часть уже была приобретена.
Консоли предыдущего поколения PS4/PS4 Pro и Xbox One/Xbox One X, получат игру с базовыми настройками и быстродействием 30 кадров в секунду, в то время как новые консоли будут запускать игру с более высокой частотой кадров и уровнем детализации приближенными к близким персональным компьютерам.
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Поскольку в прошлом году Crysis Remastered был запущен как эксклюзив Epic Store, такого же расклада можно ожидать с двумя предстоящими играми. В любом случае, наконец-то можно будет сыграть в полную трилогию, оптимизированную для современного оборудования, за исключением игры Crysis Warhead.
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