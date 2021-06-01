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MSI представила ограниченную серию GeForce RTX 3090 SUPRIM 35th Anniversary

В её создание компания вложила весь свой многолетний опыт работы
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 Это специальное издание отличается новой цветовой схемой по сравнению с серией SUPRIM, в которой используется матовый алюминий. Новинка получила полностью индивидуальный дизайн с новейшей системой охлаждения Tri Frozr 2S от MSI, оснащена тремя 8-контактными разъемами питания, обеспечивающими мощность не менее 350 Вт, что соответствует характеристике GeForce RTX 3090.

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 MSI не раскрывает спецификации этой модели, но обещает предоставить более подробную информацию в будущем. Компания даже не подтвердила, что это GeForce RTX 3090, так как на самой карте не указана модель, но судя по внешнему виду это именно RTX 3090. Поставки этой видеокарты могут быть крайне ограничены, и может пройти некоторое время, прежде чем её можно будет увидеть в продаже. Кроме того, она может не попасть на все рынки, а распространяться, например, исключительно в азиатском регионе.

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 "Чтобы отметить годы непрерывной разработки высокопроизводительных печатных плат, MSI представляет графическую карту SUPRIM 35th Anniversary Limited Edition. На задней панели выгравированы очертания прошлых поколений, которые внесли свой вклад в накопление опыта и знаний компании. Эта юбилейная графическая карта построена на основе серии SUPRIM и сохраняет все те же ключевые функции. Оптимизированные схемы питают ядро графического процессора NVIDIA GeForce RTX 30 Series, а  эффективная система охлаждения TRI FROZR 2S держит температуру под контролем с минимальным шумом вентилятора", - сообщает компания MSI.

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nvidia msi geforce geforce rtx 3090 nvidia ampere rtx 3090 msi geforce rtx 3090 suprim
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