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Мобильные процессоры Exynos с графикой AMD могут создать проблемы для Qualcomm в сегменте high-end смартфонов. Лиза Су подтвердила, что чипсет Exynos следующего поколения будет использовать графические чипы на основе AMD RDNA 2.

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В Tesla Model S и Model X уже используются процессоры AMD Ryzen Embedded и графический процессор на базе AMD RDNA 2. Согласно программному докладу Лизы Су на Computex 2021, «AMD сотрудничает с Samsung в разработке своей SoC Exynos следующего поколения, в которой будет реализован специальный графический чип на базе архитектуры AMD RDNA 2, обеспечивающий возможности трассировки лучей и шейдинга с переменной скоростью для флагманских мобильных устройств».

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К сожалению, на данном этапе нет технических подробностей, о которых можно было бы говорить, но Су сказала, что Samsung раскроет дополнительную информацию о грядущем чипсете в течение года, который станет преемником Exynos 2100.

Помимо уже подтвержденного мобильного чипа Exynos следующего поколения с графикой на базе AMD RDNA 2, ходят слухи о ноутбуках на базе Exynos 2200 с графикой AMD, которые могут появиться на рынке до конца 2021 года.