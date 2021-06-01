Exynos нового поколения с графическим чипом AMD RDNA 2 выйдет в этом году
Мобильные процессоры Exynos с графикой AMD могут создать проблемы для Qualcomm в сегменте high-end смартфонов. Лиза Су подтвердила, что чипсет Exynos следующего поколения будет использовать графические чипы на основе AMD RDNA 2.
реклама
В Tesla Model S и Model X уже используются процессоры AMD Ryzen Embedded и графический процессор на базе AMD RDNA 2. Согласно программному докладу Лизы Су на Computex 2021, «AMD сотрудничает с Samsung в разработке своей SoC Exynos следующего поколения, в которой будет реализован специальный графический чип на базе архитектуры AMD RDNA 2, обеспечивающий возможности трассировки лучей и шейдинга с переменной скоростью для флагманских мобильных устройств».
К сожалению, на данном этапе нет технических подробностей, о которых можно было бы говорить, но Су сказала, что Samsung раскроет дополнительную информацию о грядущем чипсете в течение года, который станет преемником Exynos 2100.
Помимо уже подтвержденного мобильного чипа Exynos следующего поколения с графикой на базе AMD RDNA 2, ходят слухи о ноутбуках на базе Exynos 2200 с графикой AMD, которые могут появиться на рынке до конца 2021 года.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила