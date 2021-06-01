Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Exynos нового поколения с графическим чипом AMD RDNA 2 выйдет в этом году

Новинка принесет трассировку лучей на мобильные телефоны
[ ] для раздела Блоги
+
3060 по цене 2060S в Ситилинке
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 Мобильные процессоры Exynos с графикой AMD могут создать проблемы для Qualcomm в сегменте high-end смартфонов. Лиза Су подтвердила, что чипсет Exynos следующего поколения будет использовать графические чипы на основе AMD RDNA 2.

реклама

 В Tesla Model S и Model X уже используются процессоры AMD Ryzen Embedded и графический процессор на базе AMD RDNA 2. Согласно программному докладу Лизы Су на Computex 2021, «AMD сотрудничает с Samsung в разработке своей SoC Exynos следующего поколения, в которой будет реализован специальный графический чип на базе архитектуры AMD RDNA 2, обеспечивающий возможности трассировки лучей и шейдинга с переменной скоростью для флагманских мобильных устройств».

анонсы и реклама
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
2Tb Seagate: -30% за пару дней
Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

 К сожалению, на данном этапе нет технических подробностей, о которых можно было бы говорить, но Су сказала, что Samsung раскроет дополнительную информацию о грядущем чипсете в течение года, который станет преемником Exynos 2100.

 Помимо уже подтвержденного мобильного чипа Exynos следующего поколения с графикой на базе AMD RDNA 2, ходят слухи о ноутбуках на базе Exynos 2200 с графикой AMD, которые могут появиться на рынке до конца 2021 года.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd samsung rdna 2 rdna exynos rdna2 exynos 2100 samsung 2443bw
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование лучших игровых компьютеров
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Hero
19
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX Vega 64
8
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
24
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
6
Холодный дуэт из MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и MPG CoreLiquid K360
7
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
22
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
13
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 51
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
27 мая 2021 22
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 24
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские майнеры научились обходить запреты правительства, а Биткоин может вернуться к росту
71
36 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5 – вторая волна обновления завершена
10
GeForce RTX 3080 стоит $4000 – кто виноват, и какие будут последствия, если добыча Эфира продолжится
37
Обновление KB5003214 вызывает проблемы с панелью задач Windows 10
13
Aналог DLSS от AMD повышает FPS на 60-300% и работает даже на старых картах RX 500, Vega и GTX 1000
112
NVIDIA подтвердила цены и характеристики GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti
59
Представлен смартфон Realme X7 Max – Dimensity 1200, экран 120 Гц и 64-Мп камера по цене от $370
6
GeForce RTX 3080 Ti продемонстрировала свои возможности в майнинге Ethereum
30
Уже в этом году Dogecoin может упасть в 40 раз, потеряв 38 миллиардов долларов
17
Энтузиасты сравнили графику в Horizon Forbidden West и Horizon Zero Dawn
18
Core i5-2500K vs Core i5 11400F – самое время положить старый 4-ядерник на полку по мнению TG
43
Энтузиаст показал, как на Unreal Engine 5 могут выглядеть игры будущего
28
Энтузиасты продемонстрировали Unreal Engine 5, создав реалистичный лес на новом движке
40
AMD продемонстрировала возможность интеграции памяти на процессорах Ryzen 5000
88
Спидранер прошёл Resident Evil Village за полтора часа
11
AMD Ryzen 7000 «Raphael» на сокет LGA1718 получат новый теплораспределитель
19
Процессоры AMD Ryzen 7000 получат необычный дизайн — рендеры от инсайдера
25
GeForce RTX 3070 Ti в России оценили в 57 900 рублей, а GeForce RTX 3080 Ti – в 116 900 рублей
43
Xiaomi POCO X3 GT получит чип Dimensity 1100, экран 120 Гц IPS и MIUI 12.5 на Android 11
+
Официальный анонс видеокарт GeForce RTX 3070/3080 Ti – $1199 за старшую модель и ни слова о майнерах
4

Популярные статьи

Как подготовить ПК и ноутбук для корректного обновления на Windows 10 May 2021 Update (21H1)
24
Высокие задержки DPC в видеокартах NVIDIA GTX 10-х серий и метод решения этой проблемы
116
Как майнинг Chia изменил цены на SSD и HDD в российских магазинах — ситуация месяц назад и сейчас
26
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX Vega 64
8
Ключ к Windows 10 Pro за 1 100 рублей доступен на летней распродаже
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Hero
19
Chromebook - прогресс или же втягивание в зависимость от сервисов Google
12
Для начинающих музыкантов: подбор аккордов для гитары и бас партии с помощью компьютера
12
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование лучших игровых компьютеров
2

Сейчас обсуждают

wwr222
21:18
Ты ,надеюсь,стоя это писал? Лизе честь отдал?
Высокие задержки DPC в видеокартах NVIDIA GTX 10-х серий и метод решения этой проблемы
Asmodeus
21:18
Вот оно как. Спасибо за то, что открыли глаза на истину.
GeForce RTX 3080 Ti продемонстрировала свои возможности в майнинге Ethereum
Renegade1979
21:18
Тупое уголовное быдло думает, что с ним "отношения будут строить". Загнать его подшконарь. Пусть идет в рабство к кетайскому Си )) у Кима вон тоже есть всякие ядерные ракеты, и оно ему помогло чем-то?
Официально: премьера новой Battlefield состоится на следующей неделе
Ilin
21:16
Ты по ценам хоть отдупляешь? Что тогда, что и сейчас? Где она стоила или стоит как 3090? Где тут написано что карта приобреталась на старте продаж? Ну а денег и вправду пожалел, на тот момент прайс 3...
Видеокарты NVIDIA появились в магазинах РФ – изучаем цены в самый разгар криптовалютной лихорадки
Renegade1979
21:14
Парашка производит только Мильчакова, Матарылу и тупые фейки
Официально: премьера новой Battlefield состоится на следующей неделе
Юра Репченко
21:13
Вот так нежданчик. Растрел Интела считай что.
AMD представила чиплеты Ryzen с 3D-кэшем V-Cache
Зажравшийся Пендос
21:12
Это Дегенераде собственной персоной, фотка с марша сс?
Китайские майнеры научились обходить запреты правительства, а Биткоин может вернуться к росту
Resso
21:11
Но это не мешает ей стоить также почти 200 тыщ. Хотя рекомендованная у 6900 сколько там? В три раза меньше должна быть?
GeForce RTX 3080 Ti продемонстрировала свои возможности в майнинге Ethereum
BorealSine
21:10
Где то плачет HEDT интела с 18 ядрами, где 24мб кэша сцука хпхахвхвхв. Интел всё вообщем понятно пхахвххв
AMD продемонстрировала возможность интеграции памяти на процессорах Ryzen 5000
Gringo
21:09
Менты или чиновники отожмут. Либо запросят неподъемную дань.
Крупные китайские криптовалютные фермы ищут безопасное и дешёвое место для размещения оборудования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем