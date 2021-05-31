Motorola готовит к выходу свой первый защищенный смартфон
Motorola объявила о своем намерении заняться разработкой защищенных смартфонов в 2021 году. Однако такие устройства будут изготавливаться не самой Motorola, а их производство будет передано компании Bullitt Group. Готовые устройства лишь получат шильдики Motorola.
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Это означает, что защищенный смартфон Motorola первого поколения может оказаться похожим на телефоны Land Rover или CAT, поскольку Bullit также отвечает за производство этих устройств.
В этой утечке упоминается модель процессора, которым станет Snapdragon 662. Однако другие характеристики, такие как объем установленной оперативной памяти и емкость внутреннего накопителя не известны. Также не известны характеристики камер и их количество, но упоминается аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч, которая будет поддерживать буструю зарядку мощностью 20 Вт. Если информация о защищенном телефоне подтвердится, то Motorola может столкнуться с жесткой конкуренцией на новом для себя рынке, который в настоящее время занят компаниями с многолетним опытом выпуска подобных смартфонов. Кроме того, многие устройства имеюи поддержку 5G, в отличие от Snapdragon 662.
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