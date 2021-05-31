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Компания Qualcomm готовит более быструю версию чипсета Snapdragon 888, которая получит называние Snapdragon 888 Plus. Согласно последнему тесту, оказывается, что предстоящая однокристальная система может лишь немного превзойти оригинал.

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Новый Snapdragon 888 Plus был замечен на Geekbench, и единственным заметным изменением является то, что ядро Cortex-X1 работает на более высокой тактовой частоте, чем в Snapdragon 888. Согласно последней утечке, ядро Cortex-X1 работает на частоте 3 ГГц, тогда как на обычном Snapdragon 888 он работал на частоте 2,84 ГГц. Остальные тактовые частоты остаются одинаковыми между двумя наборами микросхем, что неудивительно, так как Qualcomm придерживается этого подхода в течение нескольких лет.

Единственный раз, когда компания из Сан-Диего поступила иначе, это когда она представила Snapdragon 865 Plus. Ядро Prime новой SoC тогда работало не только на более высокой частоте, чем в Snapdragon 865, но обеспечивал поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 вместо Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 на Snapdragon 865.

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