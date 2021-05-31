Snapdragon 888 Plus протестирован в Geekbench
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Компания Qualcomm готовит более быструю версию чипсета Snapdragon 888, которая получит называние Snapdragon 888 Plus. Согласно последнему тесту, оказывается, что предстоящая однокристальная система может лишь немного превзойти оригинал.
Новый Snapdragon 888 Plus был замечен на Geekbench, и единственным заметным изменением является то, что ядро Cortex-X1 работает на более высокой тактовой частоте, чем в Snapdragon 888. Согласно последней утечке, ядро Cortex-X1 работает на частоте 3 ГГц, тогда как на обычном Snapdragon 888 он работал на частоте 2,84 ГГц. Остальные тактовые частоты остаются одинаковыми между двумя наборами микросхем, что неудивительно, так как Qualcomm придерживается этого подхода в течение нескольких лет.
Единственный раз, когда компания из Сан-Диего поступила иначе, это когда она представила Snapdragon 865 Plus. Ядро Prime новой SoC тогда работало не только на более высокой частоте, чем в Snapdragon 865, но обеспечивал поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 вместо Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 на Snapdragon 865.
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