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Хотя видеокарта RTX 3080 Ti еще не была анонсирована, не говоря уже о её выпуске, сайт Vybermat уже получил в свои руки розничную версию видеокарты Manli GeForce RTX 3080 Ti. К сожалению у сайта нет доступа к драйверу, поэтому тесты видеокарты не представлены.

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GeForce RTX 3080 Ti от Manli, скорее всего, основана на дизайне эталонной платы NVIDIA, так как этот производитель обычно делает практически эталонные модели. Это означает, что карта оснащена системой охлаждения с тремя вентиляторами и занимает в системном блоке 2,5–2,7 слота расширения.

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Базируясь на эталонной плате, карта будет оснащена двумя 8-контактными разъемами питания. Однако печатная плата заметно короче кулера.

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Как упоминалось выше, на сайте не было доступа к драйверу, поэтому его сотрудникам пришлось импровизировать. Можно изменить существующие драйверы, чтобы обмануть программное обеспечение, такое как GPU-Z, для чтения правильных данных. Однако это не означает, что драйвер будет работать в играх. Вот почему программное обеспечение сообщает о видеокарте GeForce RTX 3090, несмотря на наличие правильного идентификатора устройства PCI 2208 для модели RTX 3080 Ti.

GPU-Z подтверждает, что RTX 3080 Ti имеет 10240 ядер CUDA и 12 ГБ памяти стандарта GDDR6X. Что не ясно, так это то, почему программное обеспечение сообщает о частоте памяти 1350 МГц, это означает производительность 21,6 Гбит/с.

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NVIDIA собирается анонсировать свою видеокарту RTX 3080 Ti в течение ближайших часов. RTX 3080 Ti будет показана вместе с RTX 3070 Ti, выпуск которой начнется через неделю. Данная модель Manli должна поступить в продажу 3 июня, на следующий день после официальных обзоров.