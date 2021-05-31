AMD Ryzen 7000 «Raphael» на сокет LGA1718 получат новый теплораспределитель
Ранее в утечках информации уже сообщалось, что процессоры AMD Ryzen под кодовым названием «Raphael» будут использовать сокет AM5, который, как ни удивительно, будет иметь дизайн LGA. Это означает, что контакты настольных процессоров Zen4 будут заменены контактными площадками, по сути копируя подход Ryzen Threadripper и Intel для настольных ПК. Производители материнских плат воодушевлены этим изменением по разным причинам.
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Сегодня ExecutableFix представил футуристический дизайн процессора Raphael. Теплораспределитель процессора ) не будет иметь однородной формы, напротив, на каждой стороне будет по два выреза. Однако непонятно, почему AMD так сильно изменила дизайн.
Тот же инсайдер ранее раскрыл дизайн нижней части корпуса AM5, который сохранит размер процессоров AM4, то есть 40x40 мм. Процессор Zen4 будет лишь немного меньше, чем Alder Lake (1600 мм2 против 1687 мм2).
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Процессоры AMD для сокета AM5 предположительно будут поддерживать двухканальную память DDR5, а также интерфейс PCIe Gen4.0. Это означает, что поддержки Gen5 не будет, и она на какое-то время останется эксклюзивной для чипов Alder Lake-S. Процессоры Raphael будут иметь 28 линий PCIe, что на 4 больше, чем у процессоров Zen3. В настоящее время AMD планирует выпустить для этого сокета процессоры мощностью 120 Вт, но, как утверждается, есть планы и для более мощных моделей с TDP 170 Вт.
На данный момент, считается, что выход AMD Raphael на рынок состоится в четвертом квартале будущего года.
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