Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Интернет портал Android Central наткнулся на некоторую эксклюзивную информацию о новом смартфоне OnePlus, которым может стать грядущий OnePlus Nord CE 5G.

реклама

Ключевые характеристики смартфона OnePlus Nord CE 5G включают чипсет Qualcomm Snapdragon 750G и 6,43-дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления 90 Гц. Блок камер на задней панели состоит из трех датчиков, основной из которых имеет разрешение 64 мегапикселя, а два других пока остаются загадкой, но скорее всего ими станут сверхширокоугольный датчик и макро объектив, либо датчик глубины. На фронтальной стороне устройства расположена селфи-камера на 16 мегапикселей. Дата запуска OnePlus Nord CE 5G назначена на 10 июня для Индии и некоторых европейских стран. Информации о его доступности в нашей стране пока нет.

анонсы и реклама RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

В целом OnePlus Nord CE 5G выглядит как полноценный 5G смартфон среднего класса. Было бы идеально, если бы OnePlus установил на него рекомендованную стоимость около 300 долларов. Смартфон может служить недорогой альтернативой OnePlus Nord 2.