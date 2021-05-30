OnePlus Nord CE 5G получит чипсет Snapdragon 750G
Интернет портал Android Central наткнулся на некоторую эксклюзивную информацию о новом смартфоне OnePlus, которым может стать грядущий OnePlus Nord CE 5G.
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Ключевые характеристики смартфона OnePlus Nord CE 5G включают чипсет Qualcomm Snapdragon 750G и 6,43-дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления 90 Гц. Блок камер на задней панели состоит из трех датчиков, основной из которых имеет разрешение 64 мегапикселя, а два других пока остаются загадкой, но скорее всего ими станут сверхширокоугольный датчик и макро объектив, либо датчик глубины. На фронтальной стороне устройства расположена селфи-камера на 16 мегапикселей. Дата запуска OnePlus Nord CE 5G назначена на 10 июня для Индии и некоторых европейских стран. Информации о его доступности в нашей стране пока нет.
В целом OnePlus Nord CE 5G выглядит как полноценный 5G смартфон среднего класса. Было бы идеально, если бы OnePlus установил на него рекомендованную стоимость около 300 долларов. Смартфон может служить недорогой альтернативой OnePlus Nord 2.
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