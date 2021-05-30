Nintendo Switch Pro получит 7-дюймовый OLED дисплей
После бесконечных слухов компания Nintendo приближается к выпуску новой консоли Switch, спустя четыре года после выпуска первой версии. Устройство предварительно называется Switch Pro. Bloomberg считает, что анонс устройства неизбежен и что продажи должны начаться не позднее октября, как уже сообщалось ранее на этой неделе.
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Теперь испанский сайт Vandal утверждает, что получил эксклюзивные подробности о грядущей консоли. Стоит подчеркнуть, что Vandal не предоставил источник своей информации, поэтому стоит относиться к её информации с осторожностью. Судя по всему, Nintendo оснастила следующий Switch 7-дюймовым OLED-дисплеем, хотя и в корпусе того же размера. Соответственно, у консоли будут более тонкие рамки, чем у нынешних Switch и Switch Lite. Однако следующий Switch сохранит совместимость с аксессуарами, включая Joy-Cons.
Более того, Nintendo заменила хлипкую подставку Switch на более прочную. Док-станция Switch также подверглась изменению. Она будет шире, чем нынешняя, что позволит освободить место для еще одного порта USB Type-A, который теперь будет версии USB 3.0, а не более медленный USB 2.0 у текущей консоли. Кроме того, сайт Vandal утверждает, что новая док-станция будет иметь порт Ethernet.
К сожалению, Vandal считает, что Nintendo не запустит следующий Switch в Европе до конца ноября. На момент запуска будет доступно только ограниченное количество консолей.
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