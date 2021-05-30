Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

После бесконечных слухов компания Nintendo приближается к выпуску новой консоли Switch, спустя четыре года после выпуска первой версии. Устройство предварительно называется Switch Pro. Bloomberg считает, что анонс устройства неизбежен и что продажи должны начаться не позднее октября, как уже сообщалось ранее на этой неделе.

реклама

Теперь испанский сайт Vandal утверждает, что получил эксклюзивные подробности о грядущей консоли. Стоит подчеркнуть, что Vandal не предоставил источник своей информации, поэтому стоит относиться к её информации с осторожностью. Судя по всему, Nintendo оснастила следующий Switch 7-дюймовым OLED-дисплеем, хотя и в корпусе того же размера. Соответственно, у консоли будут более тонкие рамки, чем у нынешних Switch и Switch Lite. Однако следующий Switch сохранит совместимость с аксессуарами, включая Joy-Cons.

анонсы и реклама RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Более того, Nintendo заменила хлипкую подставку Switch на более прочную. Док-станция Switch также подверглась изменению. Она будет шире, чем нынешняя, что позволит освободить место для еще одного порта USB Type-A, который теперь будет версии USB 3.0, а не более медленный USB 2.0 у текущей консоли. Кроме того, сайт Vandal утверждает, что новая док-станция будет иметь порт Ethernet.

К сожалению, Vandal считает, что Nintendo не запустит следующий Switch в Европе до конца ноября. На момент запуска будет доступно только ограниченное количество консолей.