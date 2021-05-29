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Член форума Serve The Home под ником «lihp», похоже, имеет подробную информацию о графике выпуска процессоров серии AMD EPYC 7003, а также о чипах Threadripper, имеющих ядра Zen3, которые имеют кодовое название Chagal. О процессорах Threadripper следующего поколения компания AMD практически ничего не рассказывала. Фактически, с ноября 2019 года не было новых серий Threadripper, кроме моделей PRO.

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Согласно сообщению STH, компания AMD, как ожидается, анонсирует новую серию процессоров Threadripper на архитектуре Zen3 в августе, а приобрести их можно будет с сентября. Кроме того, имеются сведения, что новое поколения процессоров Threadripper получат до 16 ядер. Слухи об этом появились еще в январе, когда Юрий Бублий сказал, что самый мощный процессор Genesis может иметь 16 ядер. В то время Genesis ассоциировался с серией Threadripper на архитектуре Zen3, пока мы не стало известно о новом кодовом имени Chagall.

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По имеющейся информации, AMD до сих пор не предоставила необходимое обновление микрокода для существующих материнских плат TRX40. Как только это произойдет, стоит ожидать больше утечек о следующей серии Threadripper. Интересно, что также не определено называние новой серии Threadripper: 5000 или 6000.