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Intel сейчас активно разрабатывает свое семейство видеокарт DG2, основанное на архитектуре Xe-HPG. Moore’s Law is Dead часто публикует информацию о данных видеокартах благодаря конфиденциальным источникам, которые предоставляют раннюю информацию, а также фотографии инженерных образцов. В прошлом месяце инсайдер показал первые фотографии графической карты Xe-HPG DG2-512EU, которая является флагманской в грядущей серии. Очевидно, что сфотографированная карта представляет собой дискретный настольный вариант. Однако еще неизвестно, насколько инженерный образец будет отличаться от окончательной версии, запуск которой ожидается в первом квартале 2022 года.

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Сегодня Moore’s Law is Dead показал первую фотографию печатной платы видеокарты. Это не передняя часть, а ее оборотная сторона. Печатная плата намного длиннее, чем у нынешней серии NVIDIA RTX 30, но это не должно вызывать удивления, учитывая, что это инженерный образец. Плата имеет два 8-контактных разъема питания, которые припаяны, но также есть место ещё для дополнительной пары. Это может быть рудиментом от более ранних образцов и Intel удалит их позже.

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Скорее всего, это та самая карточка, которая уже была показана инсайдером, но только с передней стороны. Обе карты имеют зеленую печатную плату, что является обычным для инженерных образцов.

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Также Moore’s Law is Dead подтвердил свои предыдущие слова о том, что преемник DG2 имеет кодовое имя Elasti. Вероятно, это внутреннее кодовое имя семейства DG3, которое уже упоминалось в предыдущих утечках.