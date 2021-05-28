Marvell представила первые в мире контроллеры SSD с интерфейсом PCIe 5.0
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Сегодня Marvell анонсировала новое семейство контроллеров Bravera SC5, обеспечивающее беспрецедентную производительность, лучшую в своем классе эффективность и лучшие функции безопасности для постоянно растущих облачных нагрузок. Огромный объем данных в облачных центрах обработки данных, стимулирует спрос на более быстрое хранилище с большей пропускной способностью в этих средах. Контроллеры твердотельных накопителей Marvell Bravera SC5 отвечают критическим требованиям к масштабируемой контейнерной инфраструктуре облачного хранилища. Обеспечивая высочайшую производительность флеш-хранилищ, контроллеры Marvell могут стать основой для центров обработки данных, предлагающих приложения реального времени со сверхмалой задержкой, а также обеспечивающие оптимизированную по стоимости емкость облачного масштабирования.
Marvell Bravera SC5 - первые в отрасли контроллеры твердотельных накопителей, поддерживающие интерфейс PCIe 5.0 и NVMe 1.4b и удваиваущие производительность по сравнению с твердотельными накопителями PCIe 4.0. Это способствует ускорению рабочих нагрузок и сокращению задержек, значительно улучшая взаимодействие с пользователем. Чтобы соответствовать строгим требованиям безопасности поставщиков облачных услуг для обеспечения безопасности и защиты данных пользователей, контроллеры предлагают FIPS-совместимый RoT, 256-битное шифрование AES. Новые контроллеры - первые контроллеры с аппаратным обеспечением Elastic SLA Enforcer, обеспечивающие качественное обслуживание и повышающее общую эффективность и использование хранилища при одновременном снижении совокупной стоимости владения.
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