Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Точно по графику Microsoft выпустила сегодня Edge 91. В новой версии была улучшена функция Sleeping Tabs, которая не позволяет вкладкам использовать память, если они находятся в фоновом режиме в течение нескольких часов. Эта функция теперь обеспечивает экономию памяти до 82%. Также появилась функция Startup Boost, которая запускает фоновые процессы при запуске для более быстрого запуска.

Еще одним улучшением стало появление новых функций покупок в Edge 91. Если вы используете Microsoft Edge, то видели встроенную функцию, которая находит различные купоны. Когда пользователь что-то покупает, то получает уведомление, в котором говорится, что найдены купоны, и спрашивается, хочет ли он их использовать. Если ответить «да», то браузер пытается применить их к заказу.

анонсы и реклама Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT 2Tb Seagate: -30% за пару дней RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090 Galaxy S21 - цена упала на порядок 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

Теперь с Edge 91 добавлены бонусы Bing. Для этого нужно войти в систему с учетной записью Microsoft Rewards, чтобы получить их и начать получать кэшбэк за покупки. Кроме того, можно увидеть историю цен на продукт, который просматривает пользователь.

реклама

Microsoft действительно усердно работает над тем, чтобы сделать Edge лучшим браузером для покупок в Интернете, и Microsoft Edge 91 стал еще ближе к этой цели. Действительно, в последнее время покупки в Интернете являются одними из самых популярных действий в веб-браузере, поэтому в этом есть смысл.

Чтобы получить Microsoft Edge 91, нужно просто перейти в «Настройки» > «О Microsoft Edge» и обновить свой браузер. В противном случае в какой-то момент он просто обновится в фоновом режиме.