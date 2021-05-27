Microsoft выпустила браузер Edge 91
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Точно по графику Microsoft выпустила сегодня Edge 91. В новой версии была улучшена функция Sleeping Tabs, которая не позволяет вкладкам использовать память, если они находятся в фоновом режиме в течение нескольких часов. Эта функция теперь обеспечивает экономию памяти до 82%. Также появилась функция Startup Boost, которая запускает фоновые процессы при запуске для более быстрого запуска.
Еще одним улучшением стало появление новых функций покупок в Edge 91. Если вы используете Microsoft Edge, то видели встроенную функцию, которая находит различные купоны. Когда пользователь что-то покупает, то получает уведомление, в котором говорится, что найдены купоны, и спрашивается, хочет ли он их использовать. Если ответить «да», то браузер пытается применить их к заказу.
Теперь с Edge 91 добавлены бонусы Bing. Для этого нужно войти в систему с учетной записью Microsoft Rewards, чтобы получить их и начать получать кэшбэк за покупки. Кроме того, можно увидеть историю цен на продукт, который просматривает пользователь.
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Microsoft действительно усердно работает над тем, чтобы сделать Edge лучшим браузером для покупок в Интернете, и Microsoft Edge 91 стал еще ближе к этой цели. Действительно, в последнее время покупки в Интернете являются одними из самых популярных действий в веб-браузере, поэтому в этом есть смысл.
Чтобы получить Microsoft Edge 91, нужно просто перейти в «Настройки» > «О Microsoft Edge» и обновить свой браузер. В противном случае в какой-то момент он просто обновится в фоновом режиме.
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