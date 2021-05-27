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Acer сегодня на мероприятии next@acer представила мощный ноутбук Swift X, который включает в себя процессоры AMD Ryzen 5000 и выделенную графику. Можно было бы ожидать какой-нибудь графический процессор NVIDIA MX, но этот ПК оснащен графикой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.

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«Новые модели ноутбуков Acer предназначены для того, чтобы предложить потребителям максимально широкий выбор высокопроизводительных ультрапортативных вычислительных устройств. Ноутбук и достаточно компактные, чтобы носить их с собой в течение дня, но также достаточно мощные, чтобы одновременно запускать несколько ресурсоемких программ. С каждым устройством, которое мы производим, мы всегда стремимся к этому балансу», - сказал Джеймс Лин, генеральный директор подразделения ноутбуков компании Acer.

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Acer Swift X оснащается оперативной памятью объемом до 16 ГБ и твердотельным накопителем емкостью до 2 ТБ, а также имеет 14-дюймовый дисплей разрешением FHD с соотношением экрана к корпусу 85,7%. Он имеет яркость 300 нит и 100% цветовую гамму sRGB, что, по словам компании Acer, подойдет для редактирования фото и видео.

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Вентилятор системы охлаждения имеет 59 лопастей толщиной 0,3 мм и две медные тепловые трубки, которые обеспечивают охлаждение этого мощного ультрабука. Новинка также имеет клавиатуру с воздухозаборником, которая отводит на 8-10% больше тепла, чем ноутбуки с обычной клавиатурой.

Acer Swift X поступит в продажу в июне по цене от 899,99 долларов США.