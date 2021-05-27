Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Acer представила ноутбук Swift X с процессорами Ryzen 5000 и графикой RTX

Кроме того, новинка может похвастаться тонким и легким корпусом
[ ] для раздела Блоги
+
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
RTX 3070 в Ситилинке по сниженой цене
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 Acer сегодня на мероприятии next@acer представила мощный ноутбук Swift X, который включает в себя процессоры AMD Ryzen 5000 и выделенную графику. Можно было бы ожидать какой-нибудь графический процессор NVIDIA MX, но этот ПК оснащен графикой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.

реклама

 «Новые модели ноутбуков Acer предназначены для того, чтобы предложить потребителям максимально широкий выбор высокопроизводительных ультрапортативных вычислительных устройств. Ноутбук и достаточно компактные, чтобы носить их с собой в течение дня, но также достаточно мощные, чтобы одновременно запускать несколько ресурсоемких программ. С каждым устройством, которое мы производим, мы всегда стремимся к этому балансу», - сказал Джеймс Лин, генеральный директор подразделения ноутбуков компании Acer.

анонсы и реклама
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
2Tb Seagate: -30% за пару дней
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
RTX 6000 24Gb - альтернатива RTX 3080 и 3090
Galaxy S21 - цена упала на порядок
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь

 Acer Swift X оснащается оперативной памятью объемом до 16 ГБ и твердотельным накопителем емкостью до 2 ТБ, а также имеет 14-дюймовый дисплей разрешением FHD с соотношением экрана к корпусу 85,7%. Он имеет яркость 300 нит и 100% цветовую гамму sRGB, что, по словам компании Acer, подойдет для редактирования фото и видео.

реклама

 Вентилятор системы охлаждения имеет 59 лопастей толщиной 0,3 мм и две медные тепловые трубки, которые обеспечивают охлаждение этого мощного ультрабука. Новинка также имеет клавиатуру с воздухозаборником, которая отводит на 8-10% больше тепла, чем ноутбуки с обычной клавиатурой.

 Acer Swift X поступит в продажу в июне по цене от 899,99 долларов США.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ryzen acer ryzen 5000 geforce rtx 3050 ti rtx 3050 ti
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
10
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
46
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
33
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений процессоров
9
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
50
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H3 Wireless
12
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
35

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 46
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 35
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 63
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 25
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Украине закрыли майнинг-ферму с 55 картами, владельцы которой крали электричество у коммунальщиков
115
Доходы майнеров продолжают падать, а вернуть вложения в GeForce RTX 3080 можно через 17 месяцев
39
Украинец набил на лице татуировку с логотипом компании и получил за это iPhone 12
87
Redmi Note 10 Pro и ещё 12 смартфонов Xiaomi сломались после обновления MIUI 12
3
Видеокарты NVIDIA с антимайнерской защитой появились в магазинах – GeForce 3060 LHR оценена в $966
48
Илон Маск может являться держателем кошелька с 36 миллиардами Dogecoin
17
Xiaomi Mi 9, Redmi Note 8, Redmi Note 10 Pro и ещё 26 смартфонов получили прошивку MIUI 12.5 Stable
+
Криптовалюта ERGO обошла Эфир по доходности майнинга и вернула в строй устаревшие GTX 1050Ti/RX 574
28
Представлен Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G – Dimensity 1100, 67-Вт зарядка, 120 Гц и MIUI 12.5 за $235
2
Розничные цены обновленных GeForce RTX 3060 оказались выше рекомендованных для RTX 3080
21
21 смартфон Xiaomi получил новую прошивку MIUI 12.5 на Android 11 от 26 мая 2021 года
2
В сети появился полностью рабочий сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2: история вернётся к Стрелку
12
В сеть попало изображение контактов процессоров AMD Ryzen 7000
45
Майнеры Chia Coin будут получать SSD напрямую от производителей, а память 3D NAND станет дороже
10
Основатель NVIDIA заявил, что ускорители для майнинга делаются из чипов, не подходящих по требованиям для игр
30
Новый закон обязывает граждан РФ платить налоги с электронных денег и вводит штрафы до 40%
19
Huawei P40 Pro+ упал в цене – лучший камерофон 2020 года со скидкой 10%
1
Илон Маск объяснил свою заинтересованность Dogecoin
5
Epic Games выпустила игровой движок Unreal Engine 5 в ранний доступ и представила шикарное техническое демо
21
Стала известна июньская подборка бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus
1

Популярные статьи

Windows 7 и Windows 10: Работа без драйвера видеокарты и несколько мелочей
91
Стоит ли менять процессор Ryzen 5 3600 на Ryzen 5 5600X - тест в играх и сравнение цен
61
Моё мнение о выборе между Linux и Windows
198
10 дешёвых насадок на дрель-шуруповёрт с AliExpress, которые расширят функционал инструмента
2
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
18
Windows 10 Pro за 9 долларов на летней распродаже
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
10
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Процессор за 10$ с AliExpress: четырехъядерный AMD Phenom II X4 830 2,8 ГГц - реальная мощь или нет
6

Сейчас обсуждают

Gunnar
22:18
Так то в американских штатах.
Стоит ли менять процессор Ryzen 5 3600 на Ryzen 5 5600X - тест в играх и сравнение цен
MriS
22:17
В Сони сторе игры исключительно для сонибоев, а они готовы любые деньги отдать. Стим не единственный магазин с пк играми и приходится крутится.
В Steam стартовала распродажа игр с открытым миром со скидками до 80 %
Leshiy2371
22:17
А толку ? Феном 955 3.8ГГц уступает 50-60% фпс ФХ-8310 3.8ГГц в Овервотче 1080р/Высокие. И никакими разгонами памяти/контроллера ты это не поправишь.
Процессор за 10$ с AliExpress: четырехъядерный AMD Phenom II X4 830 2,8 ГГц - реальная мощь или нет
Renegade_1979
22:16
А хрена нам ботам политическим ещё делать?
Правительство Китая проводит учёт крупных майнеров и планирует изгнать их из страны
Gunnar
22:14
Анрил Пауаа!
Процессор за 10$ с AliExpress: четырехъядерный AMD Phenom II X4 830 2,8 ГГц - реальная мощь или нет
Дмитрий Внук
22:11
все делается на HDD и только на HDD. Смысла быстро плотить ценой твердого накопителя нет никакого. Заплотишь 100тб на день быстрее и чё дальше?
Начинаем майнить Chia Coin с максимальной эффективностью – оптимальная сборка ПК от Tomshardware
Зю
22:10
С другой стороны, были годы, в течение которых можно было по дешёвке затариться от R3 1200 до R7 2700 и R5 3500X. Хотя последний до сих пор имеет сносную цену.
Лиза Су назвала возможные сроки появления бюджетных CPU Ryzen 5000, и пояснила причины их отсутствия
star5
22:10
Ну вот видно в Стиме скидки 1500,1600, 1700, В Сони сторе, 2500,2900,3500! И ты думаешь а я точно на скидки смотрю? тут вот цена, и перечеркнутый номер телефона, что бы это значило? Не ужели это стар...
В Steam стартовала распродажа игр с открытым миром со скидками до 80 %
Simon Crebbs
22:08
Core i9 и 3080 на ноутбуке.... Печка будет та ещё! Охлаждение еле справляется с 3070 под нагрузкой, а здесь две печки сразу стоят, процессор и карта! Всё-таки 3080 для ноутбука слишком жирно, это карт...
Acer представила обновленные игровые ноутбуки Predator Triton 500 SE и Predator Helios 500
omoikane
22:08
Ты там сегодня пытался что то писать по делу, а сам в каждой полит бочке затычка :D
Правительство Китая проводит учёт крупных майнеров и планирует изгнать их из страны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем