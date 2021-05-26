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Следующие телефоны Google Pixel выйдут на рынок этой осенью. Просочившиеся рендеры Pixel 6 и Pixel 6 Pro предполагают, что Google решила переосмыслить дизайн дисплея и камер. Слухи предполагают, что новые смартфоны Pixel будут работать на собственном чипе Google GS101, что подтверждает непреднамеренное раскрытие информации в AOSP. Благодаря еще одной непреднамеренной утечке информации стало известно немного больше о чипсете, который будет использоваться в телефонах Pixel 2021 года. В частности, Pixel 6 будет иметь тот же графический процессор Mali, что и Galaxy S21 от Samsung.

С тех пор, как впервые стало известно о проекте Google по производству чипа под кодовым названием whitechapel, ожидалось, что он будет включать в себя стандартный графический процессор Mali от ARM. В комментарии к Google Issue Tracker, обнаруженному инсайдером @akes29, сотрудник Google опубликовал ANGLE logcat, снятый на устройстве «P21». В logcat в качестве средства визуализации указывается графический процессор Mali-G78, основанный на архитектуре Valhall.

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Mali-G78 может иметь до 24 ядер, как на Huawei Mate X2, но глобальная версия Galaxy S21 от Samsung использует вариант с 14 ядрами. Сколько ядер у графического процессора Mali-G78 в Pixel 6 и какова их рабочая частота пока неизвестно.

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Тем не менее, теперь стало ясно, что Google планирует использовать высокопроизводительный мобильный графический процессор для своих будущих смартфонов Pixel, а это означает, что он должен обеспечить заметное улучшение производительности по сравнению с графическим процессором Adreno 620 в Pixel 5. Низкая производительность графического процессора была одной из самых разочаровывающих характеристик Google Pixel 5, но в сочетании с новым игровым режимом Android 12 новый Pixel 6 должен предложить мобильным геймерам впечатляющие возможности.