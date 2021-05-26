Xiaomi представила новый Redmi Note 10 Pro с чипсетом Mediatek Dimensity 1100
Xiaomi выпустила еще один смартфон в своей линейке Redmi Note. Например, компания уже продает три Redmi Note 9 Pro на разных рынках под кодовыми названиями curtana, gauguin и joyeuse. Теперь Xiaomi представила новый Redmi Note 10 Pro.
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Однако новый Redmi Note 10 Pro совсем не похож на предыдущий. На этот раз Xiaomi решила использовать чипсет MediaTek Dimensity 1100 и 6,6-дюймовую IPS панель, а не Snapdragon 732G и 6,67-дюймовый AMOLED дисплей, которые она использовала в первом Redmi Note 10 Pro. Кроме того, в новой модели меньше камер, основная камера с меньшим разрешением и номинально меньшая емкость аккумулятора.
Хотя новая модель на первый взгляд может показаться хуже, чем первый Redmi Note 10 Pro, она имеет несколько интересных элементов. С одной стороны, Xiaomi защитила IPS панель с помощью Corning Gorilla Glass Victus, того же типа защитного стекла, который Samsung использует на своих флагманских смартфонах. С другой стороны 6,6-дюймовый дисплей может работать в диапазоне частот от 24 Гц до 120 Гц, что в некоторых случаях помогает снизить энергопотребление.
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Более того, новая модель с аккумулятором на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт, что более чем вдвое превышает по этому показателю оригинальный Redmi Note 10 Pro. Новый чипсет также приносит поддержку Bluetooth 5.2, в отличие от Bluetooth 5.1 первого Redmi Note 10 Pro.
Неизвестно, планирует ли Xiaomi выпустить новый Redmi Note 10 Pro во всем мире. Если это так, то стоит ожидать его появления под другим названием. Стоимость нового Redmi Note 10 Pro составит 1499 юаней или около 234 долларов. В продажу смартфон поступит 1 июня.
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