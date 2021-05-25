Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Утечка дорожных карт AMD позволили получить информацию об отказе компании в дальнейшем использовании сокета AM4 в своих процессорах Zen 4 следующего поколения. Еще одним существенным изменением является переход от разъема PGA (Pin Grid Array) к LGA (Land Grid Array). Теперь появилась возможность впервые взглянуть на то, как может выглядеть процессор LGA1718, благодаря пользователю Twitter ExecutableFix, который также рассказал о переходе AMD на разъем типа LGA.

реклама

ExecutableFix знакомит нас с некоторыми ключевыми характеристиками Zen 4, такими как поддержка оперативной памяти DDR5, 28 линий PCIe 4.0 и TDP 120 Вт. Процессоры не будут поддерживать память DDR4, это неудивительно, учитывая, что 5-нанометровая линейка должна быть запущена где-то в конце 2022 года. В идеале, к тому времени память DDR5 должна стать нормой. Утечка также упоминает, что некоторые модели будут иметь TDP до 170 Вт. Топовый процессор AMD Ryzen 9 7950 теоретически может получить до 24 ядер и 48 потоков.

анонсы и реклама

Поддержка шины PCIe 5.0 была бы идеальной, но AMD пока хочет сохранить её поддержку эксклюзивно для своих серверных процессоров. Что касается разъема LGA, то он не является чем-то новым для компании, так как использовался еще во времена Opteron. Переход AMD на процессоры на базе LGA станет более удобным для пользователей, собирающих компьютер своими руками, а не покупающих готовую систему. Это связано с отсутствием ножек у процессора, которые зачастую повреждаются при неосторожной установке чипа в разъем.