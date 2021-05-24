MINISFORUM представила мини-ПК HM80 с процессором Ryzen 7 4800U
Представленный сегодня новый мини-ПК MINISFORUM HM80 является обновлением существующей модели HM50. В то время как HM50 комплектуется процессором Ryzen 5 4500U, его преемник оснащен более мощным чипом Ryzen 7 4800U. Другие аппаратные конфигурации также немного отличаются, новинка сочетает в себе 32 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища, в то время как текущая модель имеет 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ хранилища для самого мощного варианта HM50.
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В дополнение к процессору, упомянутому выше, новый MINISFORUM HM80 оснащен графикой Radeon Vega с объемом памяти от 512 МБ до 2 ГБ, различными вариантами системы хранения данных, двумя портами GbE, четырьмя портами USB 3.0, двумя портами USB 3.1 Gen 2, а также разъема для подключения дисплея, а именно DisplayPort, HDMI и USB Type-C, способные выводить видео в формате 4K при 60 Гц. Кроме того, мини-ПК MINISFORUM HM80 поставляется с уже установленной Windows 10 Pro.
Что касается производительности, то с ней можно ознакомиться в представленном ниже изображении. Эти данные предоставлены самой компанией. Тесты проводились в разрешении 1920 x 1080 пикселей в конфигурации с 16 Гб оперативной памяти.
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Новинка предлагается по цене 759 долларов за младшую версию с 16 Гб ОЗУ и 256 Гб накопителем, а также за 829 долларов за вариант с 32 Гб ОЗУ и 512 Гб накопителем. Указанные цены действительны для первой партии устройств, после чего стоимость обоих вариантов поднимется на 100 долларов. Поставки планируется начать в конце июня или начале июля.
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